Baignade interdite au plan d'eau de Menasse, à la sortie de Mont-de-Marsan, jusqu'à nouvel ordre. Les prélèvements de l'Agence Régionale de Santé montrent un taux plus élevé que la normale de la bactérie eschérichia coli, une bactérie intestinale.

Mont-de-Marsan, France

On ne peut plus se baigner au plan d'eau de Menasse, tout près de Mont-de-Marsan. La baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre. Le prélèvement de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, pratiquée ce lundi révèle un taux plus élevé que la normale de la bactérie eschérichia coli, que l'on trouve dans les matières fécales. Les résultats font état de 2.322 unités formant colonies pour un seuil de 1.800 pour 100 ml d'eau. Alors, par précaution, l'Agglomération décide de suspendre la baignade.

En cause, la fréquentation et la météo

C'est la première fois depuis sa création que le lac de baignade doit être fermé jusqu'à nouvel ordre sur demande de l'ARS, explique la collectivité dans un communiqué. "Ce week-end, il y a eu beaucoup de fréquentation, la chaleur, l'eau était à 26°C, et peut être des imprudences de baigneurs, font qu'on retrouve des matières fécales dans l'eau et ce qui fait augmenter le taux de la bactérie" détaille le maire de Saint-Pierre-du-Mont, Joël Bonnet.

Des analyses complémentaires ont été réalisées ce mercredi après-midi, les résultats devraient être connus dans la matinée de jeudi. Sur la base de loisirs du Marsan, l'eau de baignade est contrôlée deux fois par semaine : une fois par l'ARS et une fois via le Syndicat de gestion des Baignades Landaises, auquel adhère Mont-de-Marsan Agglo.

A Menasse, l'eau est recyclée au fur et à mesure via un système de filtration par des plantes. "Le taux de la bactérie va diminuer naturellement", rajoute Joël Bonnet.

Le parking redevient gratuit le temps de la baignade interdite

La base de loisirs du Marsan reste malgré tout ouverte. Les activités, hormis celles nautiques, sont maintenues. L'Agglomération décide également que le parking, devenu payant au début du mois, sera gratuit tant que la baignade restera interdite.