Baignade interdite à Saint-Côme-de-Fresné et Asnelles, dans le Calvados, jusqu'à nouvel ordre

À cause du risque sanitaire lié au ruissellement des eaux de pluie, la baignade sur la plage de Saint-Côme-de-Fresné et d'Asnelles (Calvados), depuis vendredi 1er septembre 2023 et jusqu'à nouvel ordre.