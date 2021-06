L'Erdre et la Sèvres sont interdits à la baignade toute l'année, dans toute la Loire-Atlantique. Mais, à chaque fois que le beau temps revient, à Nantes, les jeunes souvent conscients du danger se baignent et sautent des ponts pour se rafraîchir.

Baignade interdite dans l'Erdre : "On le sait, mais on veut profiter"

Dès que le thermomètre flirte avec les 30 degrés, les jeunes sont nombreux à piquer une tête dans l'Erdre ou la Sèvre en Loire-Atlantique, malgré l'interdiction de baignade. D'autres sautent même de plusieurs ponts nantais, comme celui de la Tortière. Si ils ont conscience des dangers que ça implique, ils veulent "profiter".

Deux dangers : les bateaux et les cyanobactéries

Lundi après-midi, 15 heures, une bande de lycéens se baigne dans l'Erdre, près du pont de la Tortière. Sandwich et air de Bob Marley, les amis décompressent, et assurent faire attention : "Quand on voit un bateau on remonte sur le ponton, et on ne va pas trop loin du bord" explique l'un d'entre eux. L'interdiction, ils la connaissent, et les dangers des algues potentiellement toxiques aussi. D'ailleurs, certains assurent que "ça pique dans l'eau, avec même des plaques rouges sur le corps le lendemain".

On n'a pas peur de sauter du pont. Il faut le faire sans réfléchir, même si je me suis déjà fait mal à la cuisse.

Mais pas de quoi décourager ces jeunes en quête de fraîcheur, avec un "spot parfait" sur ce ponton. Les plus téméraires sautent depuis le pont de la Tortière, haut d'une dizaine de mètres. Une pratique dangereuse qui parfois se termine mal, comme dimanche 13 juin, où un adolescent s'est blessé à l'épaule en atterrissant dans l'eau. C'est ça qui inquiète Philippe, habitant d'une péniche juste à côté. "Ils peuvent toucher le fond on se blesser sur un objet métallique" déplore-t-il, tout en comprenant leur envie de baignade.

Certains sautent du pont de la Tortière, à Nantes, et se blessent parfois. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Comme chaque année, le département de Loire-Atlantique rappelle que se baigner dans l'Erdre ou la Sèvre est interdit toute l'année et dans tout le département. Une mesure prise pour plusieurs raisons : le danger de noyade ou blessure dans des espaces non sécurisés, et celui des cyanobactéries, algues potentiellement toxiques qui peuvent causer plusieurs problème de santé.

"Dans l'Erdre, la première raison est aussi que l'eau n'est pas transparente" rappelle Cédric Barguil, technicien à Edden, syndicat chargé de contrôler la qualité de l'eau. Ça veut dire que les bateaux auront du mal à voir les baigneurs, et que si l'un d'entre eux se noie, il sera beaucoup moins visible.