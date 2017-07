Baignade interdite sur le plan d'eau de Cognac-la-Forêt

A Cognac-la-Forêt, il est interdit de se baigner dans le plan d'eau cet été. Une décision de la mairie qui a pris un arrêté d'interdiction de baignade. Le risque d'apparition de cyanobactéries étant élevé, la municipalité a pris les devants.

A Cognac-la-Forêt, il est interdit de se baigner dans le plan d'eau cet été. Une décision de la mairie qui a pris un arrêté d'interdiction de baignade dès le 15 juin, soit 15 jours avant l'ouverture annuelle. Vu la météo, le risque d'apparition de cyanobactéries est élevé. Du coup, la municipalité a décidé de prendre les devants, sans même attendre une éventuelle fermeture venant de l'Agence Régionale de Santé qui opère des contrôles hebdomadaires sur tous les lieux de baignade.

Certains commerçants ne comprennent pas cette fermeture anticipée

Malgré cette interdiction, il y a des vacanciers sur le site, y compris dans l'eau (cf photo ci-dessus). Le maire et les gendarmes sont pourtant censés faire respecter cet arrêté. Mais si il y a un peu de monde, cet arrêté municipal a provoqué une baisse de la fréquentation selon Sylvie Franchetto, qui tient une supérette à proximité :"Ça change tout. On avait beaucoup plus de monde l'année dernière, surtout l'après-midi. Les gens venaient même le midi, pour acheter des sandwichs. Là, on a plus du tout la vente du lac. L'année dernière, ça a ouvert pendant 15 jours . Cette année, pas du tout. Je ne comprends pas trop. Ils auraient quand même pu essayer. C'est inadmissible."

L'arrêté d'interdiction a été pris le 15 juin, soit 15 jours avant la date d'ouverture du plan d'eau pour l'été © Radio France - Jérôme Ostermann

Un point de vue que comprend le 1er adjoint au maire même si pour Jacques Javeleaud, cette décision est logique :"Il a fallu prendre un arrêté, car depuis le printemps, les sources ont énormément baissé. Nous avons jugé que cette année, nous aurions des problèmes avec le plan d'eau. Toutes les semaines, il y a des analyses pour les algues. Pour éviter les cyanobactéries, il faut maintenir une eau très propre. Donc on a décidé de ne pas ouvrir cette année. Le problème, c'est si nous avions du fermer le plan d'eau d'ici 2 ou 3 semaines. C'était pas nécessaire d'ouvrir pour refermer de suite. En plus, nous aurions du embaucher deux maîtres nageurs qu'il aurait quand même fallu payer, même en cas de fermeture." Une logique pas forcément partagé à Cognac-la-Forêt, car trois semaines voir un mois d’ouverture en été, c'est toujours mieux que rien !