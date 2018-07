Les drapeaux rouge interdisant la baignade sont hissés ce mardi après-midi sur les postes de secours des plages du littoral héraultais, de Vendres à Portiragnes, à cause de la météo.

Hérault, France

En raison de la dégradation des conditions météorologiques sur le littoral de Agde à Vendres, avec l'arrivée de brumes sur la plage, accompagnées d'une houle de sud-est, la baignade est interdite de Vendres à Portiragnes. Les drapeaux rouge ont été hissés sur les postes de secours des 14 plages surveillées entre Vendres et Portiragnes et sur trois plages d'Agde, de la Tamarissiere, du Grau-d'Agde et de Rochelongue. Drapeaux orange sur les autre plages agathoises.

Les pompiers et sauveteurs en mer appellent à la prudence et demandent à tous de respecter les règles de sécurité :

Rouge : baignade interdite

Orange : prudence