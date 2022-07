La baignade est interdite jusqu'au dimanche 17 juillet sur une partie de la plage de Hauteville-sur-Mer, sur la côte ouest de la Manche. En cause, des risques de contamination bactériologique liés aux fortes marées et aux excréments de moutons.

Baignade interdite sur une partie de la plage de Hauteville-sur-Mer ce week-end à cause des moutons

La plage de Hauteville-sur-Mer, dans le centre-Manche, est en partie fermée et interdite à la baignade jusqu'au 17 juillet.

Si vous comptez vous baigner en mer pour vous rafraîchir ce week-end, oubliez la plage de Hauteville-sur-Mer. Depuis ce vendredi et jusqu'au dimanche 17 juillet, une partie de cette plage au sud d'Agon-Coutainville est fermée et la baignade interdite. Une mesure de précaution prise par la mairie à cause de risques bactériologiques.

Des risques bactériologiques à cause des excréments de moutons

En cause, les fortes marées prévues ce week-end : avec un coefficient supérieur à 95, la mer s'engouffre jusqu'aux herbages du havre de Regnéville et rapporte les excréments des moutons qui y paissent. "Cet afflux d'excréments entraîne un risque accru de présence de bactéries qui pourraient entraîner un déclassement de nos eaux de baignade", explique la municipalité sur son site internet.

Un déclassement qui peut être décidé par l'ARS, après prélèvement. "L'agence régionale de santé n'effectue pas de contrôle de la qualité des eaux de baignade lorsque la baignade est interdite. Dès lors, en fermant préventivement la baignade sur la plage des Garennes lors de forts coefficients de marée, nous évitons tout risque sanitaire et tout risque de déclassement de nos eaux de baignade", justifie la mairie.

La baignade est interdite entre la cale nord et la cale de la Bréquette, mais reste autorisée entre la cale sud et la cale nord.