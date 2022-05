Baignade : les traditionnels drapeaux de prévention sur les plages changent de forme et de couleur

Avec l'arrivée du printemps et bientôt des premières baignades, les communes françaises changent leurs drapeaux de prévention sur les plages. L'objectif est de clarifier la signalétique partout en France et avec les pays étrangers.

La saison démarre avec du changement sur les plages françaises. Cette année, pour uniformiser la signalétique des zones de baignade et des dangers qu'elle peut représenter, les drapeaux changent de forme et de couleur. Ils ne sont désormais plus triangulaires mais rectangles, et un nouveau drapeau jaune et rouge fait son apparition. Une décision prise par le ministère des Sports pour se mettre en accord avec les normes internationales et clarifier la signalétique.

Le drapeau jaune et rouge remplace le bleu

Les drapeaux vert, orange et rouge changent simplement de forme, passant de triangle à rectangle, mais pas de signification. Le drapeau orange pourra être jaune. En revanche, et c'est le plus gros changement, les zones de baignade surveillée ne seront plus entourées de drapeaux bleus, mais jaune et rouge, là aussi de forme rectangulaire. Autre changement pour les zones de pratique nautique, qui seront désormais délimitées par des drapeaux à damier noir et blanc.

Le gouvernement a validé ce décret le 31 janvier 2021 pour que la signalétique soit uniformisée partout en France et avec les pays étrangers. Une décision importante, alors que près de 600 noyades accidentelles ont été recensées entre le 1er juin et le 25 juillet 2021. Si la baignade en zone surveillée a toujours été fortement recommandée, le ministère des sports a constaté que "la matérialisation de la zone de baignade était assez disparate sur le territoire".

Tout doit être uniformisé cette année, alors que les premières baignades ne vont pas tarder. Ces nouveaux drapeaux, qui doivent améliorer la prévention, sont d'ailleurs testés depuis l'année dernière sur certaines plages très fréquentées par les baigneurs

Les nouveaux drapeaux de prévention sur les plages. - Ministère des sports.

Sur toutes les plages françaises, deux drapeaux changent de couleur :

Jaune et rouge à la place de bleu pour annoncer une zone de baignade surveillée "pendant les horaires d’ouverture du poste de secours".

Damiers noir et blanc à la place du vert pour les zones de pratiques nautiques où la baignade n'est pas interdite, mais aux risques et périls des baigneurs.

Quatre nouveaux drapeaux/panneaux font leur apparition :