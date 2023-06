Baignade surveillée dès ce samedi sur les plages de Marseille

C'est le lancement de la saison balnéaire à Marseille ce week-end. Une dizaine de postes de secours sont répartis sur une quinze zones de baignade. Les maîtres nageurs sauveteurs sont sur place à partir de ce samedi 14h et jusqu'au 3 septembre.

ⓘ Publicité

La surveillance est assurée par des agents de la ville, des marins-pompiers et des fonctionnaires de la police nationale.

Voici les 15 zones de baignade concernées par le dispositif de surveillance des plages :

Corbière Fortin (9h30 à 19h)

Corbière Batterie (9h30 à 19h)

Corbière La Lave (9h30 à 19h)

Frioul Saint Estève (10h à 18h)

Les Catalans (10h à 19h30)

Prophète (9h30 à 19h)

Prado Nord Petit Roucas (9h30 à 19h)

Prado Nord Grand Roucas (9h30 à 19h)

Prado Sud (9h30 à 19h)

Huveaune (9h30 à 19h)

Borély (9h30 à 19h)

Bonneveine (9h30 à 19h)

Vieille-Chapelle (9h30 à 19h)

Pointe Rouge (9h30 à 19h)

Sormiou (11h10 à 18h30)

Quelque 160 maîtres nageurs-sauveteurs ont été recrutés par la Ville de Marseille et formés par le bataillon des marins-pompiers de Marseille. L’ensemble des postes dispose de sanitaires et de consignes gratuites (à l’exception de Sormiou et du Frioul), mais aussi de défibrillateurs cardiaques semi-automatiques, de postes radios mobiles permettant une liaison permanente avec les patrouilles sur terre et en mer, d’une pharmacie complète, de matériel médical dont l’oxygénothérapie, ainsi que des planches de secours en mer.