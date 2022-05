Baigorri fête les cinq ans de la création de sa "station trail" et le retour des épreuves de l'Euskal Trail

Ambiance festive et sportive ce week-end à Baigorri. Le village bas-navarrais, bien connu pour la pelote et le rugby, l'est également depuis quelques années pour ses trails. Près de 3.000 coureurs participent à plusieurs challenges, dont l'épreuve phare, l'ultra-trail avec ses 133 kilomètres.