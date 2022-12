Bain du Nouvel an : Où se jeter à l'eau pour 2023 en Provence ?

Il y a les bains du 1er janvier mais ceux aussi du 31 décembre, pour ceux sans doute qui auraient plus de mal à se lever après la nuit de Saint-Sylvestre ou ceux encore qui arrivent plus tard au mois de janvier. Quoiqu'il en soit ce sera pareil pour tout le monde : maillot de bain et bonnet sur la tête le but est d'aller tremper son corps dans la mer méditerranée pour fêter la nouvelle année 2023. Alors à vos maillots ! Il parait, en plus, que cette année elle n'est pas trop froide !

Bains dans les Bouches-du-Rhône

Marseille : Dimanche 1er janvier, plage des Catalans à partir de 11h30

Fos-sur-Mer : Dimanche 1er janvier, Grande Plage, 11h45

Sausset-les-Pins : Dimanche 8 janvier, Plage du Four à chaud, 11h00

Bains dans le Var