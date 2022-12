Bain du Nouvel An : sur la côte landaise les sauveteurs appellent à la vigilance

C'est la tradition : chaque année, des dizaines de Landais se donnent rendez-vous sur les plages landaises pour le premier plouf de l'année ! Cette année, les baigneurs ne devraient en plus pas avoir trop froid en maillot de bain : soleil, jusqu'à 23 degrés prévus à Capbreton par exemple... Pourtant la SNSM, l'association de sauveteurs en mer, appelle à la vigilance. "Nos plages ont des dangers !", rappelle Julien Lalanne, chef du poste de surveillance des plages de Soorts-Hossegor et champion du monde de sauvetage côtier.

Se baigner à plusieurs

Il conseille de choisir une plage que l'on connaît bien et d'y aller à plusieurs, afin de pouvoir, si besoin, se porter assistance ou appeler les secours. Julien Lalanne alerte aussi sur la température de l'eau, qui est fraîche en ce moment : "Elle est aux alentours de 14 degrés donc ça saisit, il y a une grande différence entre la température extérieure et la température de l'eau. Il faut donc y aller progressivement, se mouiller, ne pas se jeter comme un furieux dans l'eau".

Forte houle attendue ce week-end

Comme le reste de l'année, il rappelle également les dangers de la plage : "Que ce soient les rouleaux de bord à marée haute ou les courants plutôt à marée basse, il faut être vigilant. Il vaut mieux aller sur un site comme la plage sud d'Hossegor ou la plage centrale de Capbreton qui sont très protégées et captent moins la houle, plutôt que sur les plages du nord du département qui sont plus exposées", conseille-t-il. Si l'appel de l'océan est fort, il préconise de rester au bord de l'eau.

Ne pas aller à l'eau alcoolisé

Le sauveteur déconseille enfin fortement de se baigner saoul. "L'alcool désinhibe complètement, on n'a plus aucune conscience du danger ni des risques... on ne conseille jamais de se baigner lorsqu'on a consommé de l'alcool, ou autre chose".