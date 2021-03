Bain revendicatif dans le bassin du Mucem pour demander l'aménagement d'une piscine publique

Une baignade revendicative ce lundi après midi pour dix membres de l'association Les libres nageurs au pied du Mucem. Ils réclament l'aménagement de ce bassin autour du célèbre musée marseillais, en "piscine publique".

Le bain dans une eau à 14 degrés est certes rapide, mais le message des membres de l'association Les libres nageurs est clair : "Ce bassin est un gâchis monumental, estime le président de la toute jeune association qui défend la nage en eau libre. On pourrait faire ici la plus belle piscine de Marseille, une piscine qui serait en plus un accès à la mer pour le littoral nord de Marseille, qui, en dehors de la plage de Corbières, n'a que le Port autonome, mais il interdit l'accès à la mer."

"Nous voulons ici une école de nage au lieu d'un cimetière à bateaux" - Les libres nageurs

L'association Les libres nageurs dénonce un bassin devenu un "cafoutche à bateaux ventouses en fin de course", un bassin géré par la métropole et interdit à la baignade par arrêté municipal. Un comble pour le président de l'association, dans une ville "sous équipée en matière de piscines publiques", rappelle Benjamin Clusen qui poursuit : "Celles existantes sont pour la plupart en très mauvais état, avec des horaires d'ouvertures insuffisants !"