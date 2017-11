Bain de foule pour Emmanuel et Brigitte Macron à la Transat Jacques Vabre au Havre

Une visite surprise ce samedi soir au Havre. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont fait le tour du bassin Paul Vatine à la surprise des spectateurs venus admirer les bateaux.

C'est vers 19h qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont arrivés au Havre. Le chef de l'état a pris un bain de foule et fait le tour du bassin Paul Vatine. Il a déclaré aux journalistes que "c'est une visite privée, inopinée pour voir ses magnifiques bateaux dans une ville que nous aimons beaucoup. ". L'occasion de faire des selfies avec les visiteurs et aussi de défendre sa politique auprès des spectateurs qui l'interpellaient.

Le président est monté sur le Flamant, le patrouilleur de la Marine Nationale, qui va donner le top départ de la course.

Il a ensuite quitté le bassin Paul Vatine aux environs de 20h. Au même moment, Thomas Pesquet baptisait Initiatives Coeur, le bateau de Tanguy Delamotte.