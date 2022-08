Baïnes : l'alerte maximale déclenchée ce samedi sur le littoral aquitain

Quatre départements de la côte atlantique vont passer en alerte maximale ce samedi 20 août à cause du risque de baïnes : la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Ces trous d'eau qui se forment sont très dangereux et peuvent entraîner les baigneurs vers le large.

Prudence ce samedi 20 août si vous vous baignez sur le littoral aquitaine et notamment dans quatre départements de la région : la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. L'alerte maximale a été déclenchée par la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest à cause du risque de baïnes. Alors que les températures s'annoncent élevées et que les touristes seront sans doute nombreux sur les plages, il est demandé à tous les nageurs de se baigner "entre les drapeaux des postes surveillés" c'est-à-dire entre les drapeaux rouges et jaunes.

Des courants forts attendus

Les baïnes sont des trous d'eau d'apparence anodine mais dont les courants peuvent rapidement entraîner vers le large. Ces "piscines naturelles" se remplissent, puis quand l'eau se retire, elle provoque de forts courants. Le risque pour les baigneurs est d'être surpris par ces courants, et de paniquer ce qui provoque l'épuisement et va jusqu'à la noyade parfois mortelle. En 2021, 13 personnes sont décédées à cause des baïnes en Nouvelle-Aquitaine.

Si vous êtes emporté par une baïne, il faut rester calme et agiter les bras pour demander de l'aide. Il faut se laisser porter par le courant qui vous ramènera vers le bord.