Baïnes : alerte maximale ce week-end des 15 et 16 juillet sur le littoral du Pays basque

Si vous comptez vous baigner sur le littoral du Pays basque ce week-end, soyez extrêmement prudent. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques lance une alerte maximale au risque de baïnes pour les 15 et 16 juillet 2023. L'alerte concerne l'ensemble du littoral du Pays basque et plus largement l'ensemble du littoral Aquitaine (Pyrénées-Atlantiques, Landes, Charente-Maritime).

Les forts courants marins générés par les baïnes sont extrêmement dangereux pour les baigneurs et pour les pratiquants d'activités nautiques. Ils peuvent vous entrainer au large, et même provoquer des noyades. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques rappelle une consigne simple : ne se baigner que sur les plages surveillées. Vous pouvez trouver la plage surveillée la plus près de chez-vous sur cette carte interactive.

Si vous êtes emporté par le courant à cause d'une baïne, "il ne faut pas paniquer, ni lutter contre le courant" détaille l'observatoire de la côte Nouvelle-Aquitaine , car le risque s'est de s'épuiser ou de se noyer. Il faut donc rester calme et appeler à l'aide en agitant le bras.

Les conseils principaux pour se baigner en toute sécurité :

• Surveillez vos enfants en permanence, restez toujours avec eux quand ils jouent au bord de l’eau ou

lorsqu’ils sont dans l’eau.

• Tenez compte de votre forme physique : ne pas se baigner si l’on ressent un trouble physique (fatigue,

problèmes de santé, frissons) et ne pas surestimer votre niveau de natation ;

• Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité : prévenez un proche avant de se baigner, respectez les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade, ne vous exposez pas longtemps au soleil et rentrez progressivement dans l’eau, ne buvez pas d’alcool avant la baignade, etc.

• En cas d’urgence, appelez le 112 (gratuit depuis un poste fixe ou mobile)