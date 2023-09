Baïnes : "risque élevé" et appel à la prudence sur le littoral en Nouvelle-Aquitaine

Le week-end s'annonce encore ensoleillé et les températures estivales en Nouvelle-Aquitaine. Si vous avez prévu de vous rendre à la plage sur le littoral atlantique, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine vous invite à faire preuve de la plus grande vigilance, et déconseille fortement la baignade. Pour ce samedi 29 septembre et ce dimanche 1er octobre, un risque "très élevé" pour les baïnes est en effet confirmé sur le littoral pour les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime.

La préfecture de Nouvelle-Aquitaine rappelle les principaux conseils pour se baigner en toute sécurité :

Surveillez vos enfants en permanence , restez toujours avec eux quand ils jouent au bord de l'eau ou quand ils sont dans l'eau.

, restez toujours avec eux quand ils jouent au bord de l'eau ou quand ils sont dans l'eau. Tenez compte de votre forme physique : ne pas se baigner si l'on ressent un trouble physique (fatigue, problèmes de santé, frissons) et ne pas surestimer votre niveau de natation.

: ne pas se baigner si l'on ressent un trouble physique (fatigue, problèmes de santé, frissons) et ne pas surestimer votre niveau de natation. Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité : prévenez un proche avant de se baigner, respectez les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade, ne vous exposez pas longtemps au soleil et rentrez progressivement dans l'eau, ne buvez pas d'alcool avant la baignade, etc.

En cas d'urgence, appelez le 112 (gratuit depuis un poste fixe ou mobile).