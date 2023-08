Baiser forcé : les 23 championnes du monde refusent de jouer pour l'Espagne sous la direction de Luis Rubiales

Alors que le président de la fédération espagnole de football est englué dans la polémique après le baiser qu'il a imposé à la joueuse Jenni Hermoso , les 23 joueuses de la sélection nationale refusent de joueur sous la direction actuelle, annoncent-elles dans un communiqué commun ce vendredi soir. Les faits, filmés par les caméras, se sont déroulés lors de la remise des médailles après la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde féminine de football . Malgré le tollé, Luis Rubiales a refusé de démissionner ce vendredi .

Boycott des championnes du monde

"Après tout ce qui est arrivé lors de la remise des médailles du Mondial féminin, toutes les joueuses signataires du présent texte n'honoreront pas une prochaine convocation si les dirigeants actuels sont maintenus", ont écrit les championnes du monde dans un communiqué diffusé par le syndicat Futpro, qui défend notamment les intérêts de Jenni Hermoso.

Un peu plus tôt dans la soirée ce vendredi, la joueuse Jenni Hermoso a répété que ce baiser n'avait pas été consenti. "Je veux être très claire : je n'ai à aucun moment consenti à ce baiser qu'il (Luis Rubiales) m'a donné et je n'ai en aucun cas cherché à m'approcher du président, a-t-elle rappelé. Je ne tolère pas qu'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des propos que je n'ai pas dit", a expliqué la numéro 10 de la Roja féminine dans un communiqué diffusé sur X ( anciennement Twitter).