Baisieux: contraints de vivre en appart-hôtel parce les travaux de leurs logements ne sont pas finis

C'est le genre de mésaventures que redoutent toutes les personnes qui doivent déménager: le nouveau logement n'est pas encore disponible alors que l'on a quitté le précédent. C'est exactement ce que vit une habitante de Baisieux, à côté de Villeneuve d'Ascq, à la frontière belge. Isabelle Claus, 54 ans, devait avoir les clefs de son logement HLM le 18 janvier, dans un ensemble immobilier neuf derrière la gendarmerie de la ville. Sauf que le bailleur social Vilogia lui a appris seulement 4 jours avant, le 14 janvier, que les travaux ne sont pas terminés et qu'elle ne pourra finalement emménager que le 9 mars, soit près d'un mois et demi plus tard que la date prévue.

Isabelle Cau se désespère de voir le chantier, loin d'être terminé à la date prévue initialement. © Radio France - Odile Senellart

Problème: Isabelle avait déjà donné son préavis dans le logement qu'elle occupait jusqu'à présent aussi avec un départ prévu le 31 janvier. Or, le logement a été très vite reloué avec une entrée dans les lieux le même jour, le 31 janvier. Face à cette situation, Vilogia a proposé à Isabelle Claus d'être hébergée dans un appartement hôtel près du stade Pierre Mauroy avec les petits-déjeuners offerts. Les meubles d'Isabelle seront également stockés dans un garde-meubles aux frais de Vilogia. "Quand j'ai appris ça, j'ai reçu un gros coup de massue", explique Isabelle, "je devais emménager cette semaine et même fêter mes 55 ans ce dimanche dans mon nouvel appartement. _Je le vis très mal, je ne dors plus_." Elle est surtout en colère d'avoir appris ces changements au dernier moment, et se demande si elle pourra bien emménager au 9 mars, elle craint aujourd'hui de voir cette date encore reportée.

Pas question pour Vilogia pour prendre des risques en matière de sécurité

En tout, sur les 51 logements de ce nouvel ensemble de logements, 37 ont pour le moment été attribués. Et sur ces 37, 10 foyers étaient, comme Isabelle, sans solution de logement en attendant leur emménagement. Le bailleur social Vilogia va loger ces 11 foyers en appart-hôtels à Villeneuve d'Ascq et leur payer les frais de déménagement et de garde-meuble. Vilogia déplore cette situation: il a lui aussi découvert au dernier moment que les logements ne pouvaient pas être livrés.

C'est ce qu'explique Adel Bousalham, le directeur de l'agence de Vilogia de Villeneuve d'Ascq: "La maîtrise d'ouvrage et les entreprises ont été confiantes jusqu'au dernier jour dans leur capacité à pouvoir nous livrer les logements selon le cahier des charges de Vilogia. Or, _lors de la dernière visite, qui s'est déroulée le jeudi 13 et le vendredi 14 janvier, on a constaté qu'on ne pouvait pas livrer les logements car ils ne correspondaient pas à nos conditions de confort et surtout de sécurité. On a préféré ne pas prendre de risque. Et nous avons pris la difficile décision de reporter la livraison de ces logements_." Trois familles pourront donc intégrer leur logement à partir du 14 février, et ce sera à partir du 9 mars à partir du 9 mars.