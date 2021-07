Baisieux : les parents de Léo se démènent pour financer l'opération de leur fils malade

"Il faut sauver Léo" lâche Elodie, la maman du petit garçon. Elle et son mari Geoffrey se battent comme des diables pour récolter les fonds nécessaires à l'opération de leur fils, qui souffre d'une malformation de l'oreille, et à qui on a détecté un kyste cancéreux sur le tympan. Pour récolter les 95.000 euros nécessaires à l'opérations aux Etats-Unis, la famille fait tout ce qu'elle peut : kermesse, buvettes, tombolas. Une vingtaine de commerçants de Baisieux participent à cette collecte.

Du haut de ses 7 ans et demi, Léo est un petit garçon qui aime les BD et jouer au loup glacé avec ses copains. Il manque une incisive à son grand sourire, mais la petite souris a été généreuse, alors tout va bien. Sous ses mèches blondes, on ne remarque pas qu'une de ses deux oreilles ne s'est pas développée, et qu'il entend donc mal. Il devait initialement se faire opérer pour reformer son oreille. Les parents hésitaient. D'un côté, la France, où la prothèse finale est classique et où leur fils devrait porter un appareil auditif. De l'autre, une méthode américaine, où la prothèse est un moulage de son oreille saine, mais surtout qui lui permettrait de retrouver une audition normale sans appareil.

Mais récemment, les médecins américains ont découvert qu'en plus de cette malformation de naissance, Léo avait un cholestéatome, un kyste cancéreux au niveau du tympan. Elodie et Geoffrey décident alors qu'ils iront soigner leur fils aux Etats-Unis. Mais l'opération n'est pas prise en charge : le voyage pour la famille, les frais d'hospitalisation, l'opération et le mois de convalescence sur place coûtent cher.

Un quart de la somme déjà récolté

La découverte du cholestéatome précipite aussi les choses. Au lieu de deux ans initialement prévus avant l'opération, Emilie et Geoffrey se retrouvent à devoir récolter 95.000 euros en huit mois. Ils ont donc lancé une association, L'oreille de Léo, pour récolter les dons par chèque, ainsi qu'une cagnotte en ligne. Léo doit se faire opérer en novembre. La moitié du délais est déjà écoulée, les dons s'élèvent à 23.000 euros.