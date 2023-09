Baisse de la natalité : à 33 ans, le Bisontin François Bousso a fait le choix de la vasectomie

Face aux craintes sur l'avenir, de plus en plus de couples choisissent librement de ne pas avoir d'enfants. Photo d'illustration.

C'est un chiffre inquiétant : en Franche-Comté comme en France, la natalité est à son plus bas , au même niveau qu'en 1945. Une baisse de 8,2% dans la région et de 7% au niveau national sur les sept premiers mois de l'année selon l'Insee. Ne pas avoir d'enfants, c'est aussi un choix de plus en plus fréquent chez les couples, comme dans celui de François Bousso, Bisontin de 33 ans.

"La crainte de l'avenir, mais pas seulement"

"J'avais déjà pris cette décision quand j'étais tout seul," explique ce barman qui est aussi conseiller municipal. "C'est lié à la crainte de l'avenir qu'est-ce que j'aurai à transmettre à un enfant, quel avenir, quel monde je lui promets." Une décision que François Bousso a actée physiquement par une vasectomie cette année, c'est-à-dire une stérilisation.

A 33 ans, le Bisontin François Bousso a choisi de ne pas avoir d'enfants, il a même procédé à une vasectomie.

La vasectomie, une égalité des sexes face à la contraception

"C'est aussi liée à une autre raison : la contraception, on la fait beaucoup porter aujourd'hui par les femmes", explique encore ce jeune Bisontin. "Ca a permis à ma compagne d'arrêter sa contraception et d'être complètement tranquille. Et comme on est raccord sur le fait de ne pas avoir d'enfants, on peut ainsi profiter des choses de la vie de manière sereine."

Pour autant François Bousso ne part pas en guerre contre les enfants, loin de là : "l'important est de dépassionner le débat, on a quand même besoin d'enfants en ce monde. Je vois sur les réseaux des pro-enfants contre des anti-enfants qui se font la guerre, c'est juste pas possible. Il faut juste que la société respecte notre décision, surtout celle des femmes à qui on met davantage la pression." Son interview est à retrouver ici en intégralité.