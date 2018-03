Paniers presque vides et paniers richement remplis, sur le marché de Machecoul deux catégories de retraités se côtoient. Il y a par exemple Dominique et Claude; eux ils ne descendront pas dans la rue contester la hausse de la CSG de 25%.

N'allez pas tenir ce discours à Raymond. 90 ans et 46 années de cotisation. Son panier est vide, il l'avait pris "au cas où", mais le marché pour lui c'est avant tout un lieu de promenade

Un peu mieux lottie : Nicole. Avec son mari ils perdent 80 euros par mois. Et depuis janvier ils se restreignent.

On peut plus aller au restaurant et on va moins se promener parce qu'on met moins d'essence dans la voiture."