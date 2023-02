Baisse des températures : le préfet du Haut-Rhin déclenche le plan grand froid de niveau 2

En raison de la baisse des températures, le Préfet du Haut-Rhin déclenche à compter de ce samedi 25 février 2023, le plan « grand froid » de niveau 2.

Intensification des maraudes et attention auprès des plus fragiles

Dans le département, il y a 130 places d'hébergement possibles, dans le cadre du plan hivernal. Il y a à cette occasion du déclenchement du plan grand froid de niveau 2, il y aura une intensification des maraudes par la Croix-Rouge et l'Ordre de Malte, à Colmar et Mulhouse.

Il y a la possibilité, en cas de besoin, une prise en charge supplémentaire en structure d'hébergement d'urgence et à l'hôtel, pour les personnes qui sollicitent le 115.

Louis Laugier, le préfet du Haut-Rhin rappelle qu'il est important de composer le 115, si vous voulez signaler une personne en détresse.

Un appel à la vigilance est également lancé auprès des services de secours circulant sur la voie publique : Police et Gendarmerie (17), Sapeurs-Pompiers (18), SAMU (15), précise la préfecture du Haut-Rhin, dans un communiqué.

Ouverture d'un gymnase à Strasbourg pour les sans-abris

A Strasbourg, la préfecture du Bas-Rhin annonce l'ouverture du gymnase Menora, 4 Boulevard Pierre Pflimlin pour les personnes sans domicile. L'orientation se fera exclusivement par le 115.