Baisse du nombre de fermes en France : la Loire ne s'en sort pas si mal

Rémi Jousserand, agriculteur et chargé de l’installation et de la transmission à la Chambre d'Agriculture de la Loire, était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi matin.

La France a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. C'est le constat du ministère de l'Agriculture, qui a révélé vendredi son recensement décennal, réalisé auprès des professionnels de l'agriculture entre octobre 2020 et avril 2021. Dans la Loire, la tendance se confirme également, même si le département ne s'en sort pas si mal par rapport à d'autres selon Rémi Jousserand, lui-même agriculteur et chargé de l’installation et de la transmission à la Chambre d'Agriculture de la Loire et qui était notre invité ce lundi matin.

Deux installations pour trois départs à la retraite dans la Loire

"Je crois qu'on a la chance d'être un département très dynamique sur l'installation", explique Rémi Jousserand. "On est pas loin de 80 installations aidées en moyenne sur les dernières années, ce qui est plutôt pas mal par rapport à la moyenne nationale. Du coup, on maintient chez nous une dynamique importante. Il y a moins d'exploitations et les exploitations d'élevage ont tendance à s'agrandir un petit peu, mais ça reste quand même très raisonnable. On est à une trentaine d'hectares par UTH (Unité de Travail Humain), en dessous de la moyenne nationale."

A l'inverse, il y a aussi des agriculteurs qui s'installent pour faire de la vente directe, et donc avec des surfaces parfois moins importantes. "On peut donc aussi s'en sortir comme ça, c'est une valeur ajoutée", poursuit Rémi Jousserand. Un des soucis de la profession aujourd'hui, c'est aussi la reprise d'exploitations quand les agriculteurs partent à la retraite. "Il y a plus de départs à la retraite que d'arrivées, mais on fait environ deux installations pour trois départs. C'est plutôt satisfaisant par rapport au reste du territoire français. Pour vous donner une idée, on a 400 jeunes qui se présentent tous les ans à la Chambre d'agriculture qui ont un projet, même s'il n'est pas forcément très abouti. On en a 80 environ qui s'installent, mais on a la place dans notre département pour en recevoir d'autres et en installer."