Baisse du pouvoir d'achat : l'UFC Que Choisir propose des achats groupés de gaz et d'électricité

Plus de 7 Français sur 10 estiment que leur pouvoir d'achat a baissé. C'est le résultat d'une enquête Odoxa réalisée pour France Bleu avec Groupama publiée ce jeudi, alors que ce même pouvoir d’achat est un sujet de préoccupation important pour 90% des Français. Conséquence de la hausse des prix de l'énergie, une majorité de Français (66%) réduisent leur consommation de chauffage ou d’eau chaude et tout le monde ou presque cherche à faire des économies, en particulier sur les sorties et loisirs (58%).

De vraies mesures, plutôt que "des mesurettes"

Une baisse du pouvoir d'achat confirmée par Yves Jouve, président de l'UFC Que Choisir en Haute-Loire. "Il y a eu une flambée des prix du gaz et de l'électricité, par exemple plus 44% d'augmentation sur les tarifs réglementés depuis le 1er janvier", explique ce dernier sur France Bleu Saint-Étienne Loire. "Et au niveau de l'électricité, depuis dix ans, les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 50%, bien au-delà de l'inflation."

Face à cette hausse, l'association de consommateurs a décidé de reconduire une opération lancée en 2019 : celle des achats groupés de gaz ou d'électricité. "Il faut se rendre sur le site internet www.choisirensemble.fr, et ce n'est pas un engagement ferme et définitif. Ensuite, l'UFC va voir les fournisseurs, et c'est celui qui fait l'offre la plus basse qui remporte le marché." Selon l'association, le dispositif aurait permis de faire économiser 154 euros par an aux familles qui en avaient bénéficié en 2019.

L'UFC Que Choisir, il faudrait que le gouvernement limite les taxes sur l'énergie, ce qui permettrait de faire augmenter un peu le pouvoir d'achat des ménages. "On craint de voir basculer des familles dans la précarité, surtout à l'approche de l'hiver", explique Yves Jouve. "Les mesurettes du gouvernement comme le chèque énergie ne sont aujourd'hui pas suffisantes. Tout le monde est touché, donc il faut des mesures plus importantes."