Bal des pompiers du 14 juillet à Navailles-Angos, une première

C'est une tradition que souhaite désormais instaurer l’amicale des pompiers de Navailles-Angos. Un bal des pompiers a lieu pour la première fois ce vendredi 14 juillet au soir, dans la grande cour de la caserne située à l’entrée du village. La caserne de Navailles-Angos qui vient de fêter son cinquième anniversaire comprend une cinquantaine de pompiers, 95% d’entre eux sont volontaires avec aussi une quinzaine de femmes pompiers.

ⓘ Publicité

Le projet du bal a été initié par le capitaine Didier Lecompte, aidé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Navailles-Angos. Après les incendies de Gironde de l'an passé et les années de crise sanitaire, "il était temps de se faire plaisir, de faire la fête", explique Didier Lecompte. "Ça faisait un peu partie de mon plan d’action lorsque j’ai pris le commandement de la caserne. J’avais envie de créer un évènement populaire et dynamiser tous les villages qui nous entourent, les 27 communes que nous défendons ".

1.000 personnes attendues pour faire la fête

Un espace restauration avec grillades et une buvette sont prévus. Ce sont les sapeurs-pompiers et les membres de l’amicale qui feront le service. Une vente de foulards au profit de l’amicale est aussi organisée. Le bal des pompiers débute à 18h pour les enfants et à 19h pour les adultes. L'autorisation de faire la fête est accordée jusqu'à 4h du matin. Le capitaine Didier Lecompte table sur une affluence de 1 000 personnes. L'entrée pour ce bal populaire des pompiers est fixée à 5 euros. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.