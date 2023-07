Balagne : 200 hectares brûlés en l’espace d’une nuit

Un violent incendie s'est déclaré ce mardi, dans la soirée, dans la microrégion de Balagne, en Haute-Corse. Attisé par des vents violents, il a parcouru un peu plus de 200 hectares selon les estimations faites au lever du jour. Le premier feu est parti non loin du village de Pigna, peu après 22 heures. Mais un autre départ a été enregistré simultanément. Les flammes, attisées par un vent violent, avec des rafales dépassant les 100km/h, se sont rapidement propagées en direction du village de Santa-Reparata.

Dès le milieu de la soirée, plus de soixante pompiers luttaient contre les flammes et tentaient de protéger le village en attendant les renforts en provenance de Corte et de Bastia. Le maire de Santa-Reparata-di Balagna, Marcel Torracinta a passé la nuit auprès des secours. Il raconte : « les pompiers ont sauvé plus de 30 maisons. Il n’y a pas eu d’évacuation. Mais de nombreuses personnes ont quitté les lieux. Elles ont été accueillies à la salle polyvalente du village. Les dégâts les plus terribles sont environnementaux. Cela faisait plus de 30 ans que nous n’avions eu un feu aussi violent » conclut le maire de cette commune balanine.

Clarisse, est une habitante d'Occiglioni, petit village d'une trentaine d'âmes, situé entre les communes de Santa-Reparata-di-Balagna et de Corbara. Face à la progression rapide des flammes en direction de son village, elle a préféré quitté sa maison et se rendre, avec sa famille, sur la route de l'Île-Rousse pour suivre l'évolution de l'incendie. « C’est inquiétant, ça fait peur. On a décidé de partir au moment où le feu se rapprochait dangereusement des habitations »

Ce matin, au lever du jour, la situation est plus claire. « Il nous reste encore des points chauds à traiter » indiquait sur l’antenne d’RCFM le Commandant Fred Anto-Santoni, qui dirige les opérations sur place. « On est plutôt rassuré quant à l’issue du chantier, mais il reste encore beaucoup de travail. On a un dispositif qui nous permet de faire face à ce type de situation. »

Deux départs de feu à 800 mètres de distance, à 22h, avec un vent à 120 km/h, leurs origines ne laissent que peu de place au doute. L’acte criminel est privilégié, mais les conclusions viendront plus tard. Pour l’heure, les pompiers qui bénéficient ce matin de renforts aériens s’activent pour maitriser au plus vite cet incendie toujours attisé par le vent fort qui balaie la Balagne et plus largement la Corse.