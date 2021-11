Le mouvement "Balance ton bar" gagne Orléans, les témoignages se multiplient

Dénoncer une agression sexuelle ou de la drogue prise à son insu dans des bars et boîtes de nuit. C'est l'objectif du mouvement "Balance ton bar", né sur les réseaux sociaux en Belgique en octobre dernier. Après Paris, Toulouse ou encore Montpellier, un compte Instagram spécifique à Orléans a été créé ce 17 novembre. Il rassemble déjà une vingtaine de témoignages et compte plusieurs milliers d'abonnés.

Leïla, étudiante orléanaise de 23 ans, raconte s'être "reconnue" dans les récits relayés par le compte. Lors d'une soirée passée en boîte de nuit lorsqu'elle avait 15 ans à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, une commune située au sud-ouest d'Orléans, l'adolescente boit "dans un verre qui était sur une table. Le dernier souvenir que j'ai, c'est d'entendre la chanson ''Hollaback Girl'' de l'artiste Gwen Stefani. Ensuite, je me suis réveillée dans l'appartement d'une amie, sans savoir comment j'étais arrivée là. Avec du sang dans ma culotte."

Aujourd'hui, Leïla est persuadée d'avoir été droguée. Non pas au GHB, mais à la MDMA, par un homme qu'elle a revu par la suite. Car quelques années plus tard, de nouveau en discothèque, l'étudiante orléanaise voit l'une de ses amies "parler avec mon violeur. Et là, je vois ses pupilles dilatées. J'ai tout de suite fait le rapprochement : elle était complètement désinhibée, presque à se mettre nue dans la boîte. Alors je l'ai ramenée chez elle. Parce que sinon, Dieu seul sait avec qui elle serait rentrée", souligne l'étudiante.

Le problème, ce ne sont pas les bars ou les boîtes, mais la culture du viol"

Un compte pour sensibiliser

Alors, lorsque Leïla a vu le compte Instagram "Balance ton bar Orléans", elle s'est dit : "Enfin, un peu de reconnaissance. Parce que lorsqu'on est victime, on se sent toujours un peu seule." Et même si la jeune femme s'interroge sur l'utilisation de l'anonymat dans les témoignages recueillis, elle souligne que "c'est une bonne initiative, parce que ça permet de libérer la parole des victimes". Malgré tout, "est-ce que fondamentalement cela changera quelque chose ? Je ne pense pas, et c'est ça qui me rend triste. Parce que le problème, ce ne sont pas les bars ou les boîtes, mais la culture du viol."

Dans le reste de la communauté étudiante orléanaise, on salue aussi la création du compte "Balance ton bar Orléans". De nombreuses jeunes femmes affirment en effet avoir des amies qui "ont été droguées dans des bars et des boîtes", comme Clara, 18 ans. Le compte Instagram "peut donc permettre de mieux informer les jeunes d'ici. Un compte qui serait basé sur la région ou au niveau national pourrait faire dire aux gens que ça arrive ailleurs, et pas à Orléans", estime Axelle, 19 ans. Mais certaines doutent que le mouvement puisse réellement changer les choses. Pour Chrystale, "les propriétaires des établissements ne vont pas forcément prendre en compte ces cas, parce qu'il y a en tellement", affirme cette étudiante en sciences du langage.

Un phénomène difficile à détecter

Mais lutter contre le phénomène est très compliqué, explique Sébastien Rastoll, le gérant du Nova Club. L'établissement est cité plusieurs fois sur le compte Instagram "Balance ton bar Orléans." "D'une part, nous n'avons aucun listing de personnes suspectes ou qui auraient eu des antécédents, parce que c'est interdit en France de posséder une telle liste. Nous n'avons pas le droit à la palpation à l'entrée non plus ... On est très limités. La seule chose que l'on peut demander, c'est une pièce d'identité", détaille-t-il. Sébastien Rastoll rappelle également la complexité d'obtenir des preuves, car "la substance prise a souvent disparu dans le sang lorsque les victimes sont prêtes à en parler, et on ne peut alors plus la détecter".

Le gérant du Nova Club affirme également s'être emparé du problème depuis plusieurs années : "Je suis en contact direct avec les renseignements territoriaux, la brigade des stup, le commissariat d'Orléans ... J'ai aussi déposé plusieurs mains courantes, donc on met des choses en place." Sébastien Rastoll propose aussi aux victimes de pouvoir visionner les images de vidéosurveillance de son établissement, afin de retrouver d'éventuels agresseurs. Il ne peut en revanche le faire que pour les plus récentes, les images n'étant gardées qu'un mois.