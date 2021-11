"Balance ton pont", une parodie d'Angèle pour dénoncer le projet de déviation de Jargeau

C'est une chanson qui a cartonné en 2019 : Balance ton quoi, signée de la chanteuse belge Angèle, vient d'être reprise par le collectif " La Loire Vivra". Les opposants au projet de déviation de Jargeau en ont fait une parodie accompagnée d'une vidéo mise en ligne ce week-end. " On avait enregistré cette chanson fin 2019 et là, on a eu l'idée de la ressortir avec un clip pour annoncer notre mobilisation du 5 décembre prochain" explique Georges, un des militants du collectif La Loire Vivra.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Balance ton pont ou bien tu le regretteras

Comme l'a fait Angèle sur le sexisme, l'idée est d'interpeller les Loirétains "sur les pratiques d'un autre temps." La chanson explique clairement qu'un nouveau pont sur la Loire, entre Darvoy et Mardié, ne réglera pas les problèmes de trafic à Jargeau. "Ce projet est périmé comme on le dit dans la chanson" explique Georges, " il a été pensé il y a 25 ans pour faire d'Orléans une plateforme logistique nationale. Il y aura évidemment un intérêt pour Jargeau mais il sera quand même limité au regard de l'argent investi". Le collectif défend d'ailleurs des solutions alternatives comme un réaménagement des entrées du pont de Saint-Denis-de- l'Hôtel pour fluidifier la circulation dans Jargeau.

Tu verras toujours des camions mais t'auras claqué 100 millions

"L'heure n'est plus à construire des routes et à bétonner à tout va" insiste Georges, "on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi le département tente de passer en force alors même que la déclaration d'utilité publique est toujours contestée devant la justice". La chanson revient à plusieurs reprises sur le coût du projet porté par le département du Loiret : " C'est tes impôts qui vont payer", "T'auras claqué 100 millions". Enfin, dans sa parodie, le collectif insiste sur les dégâts écologiques d'une telle infrastructure : " Balance ton pont et la Loire te le rendra."

Un appel à manifester le dimanche 5 décembre

Avec cette chanson parodique et ce clip, le collectif "La Loire Vivra" appelle à une mobilisation le dimanche 5 décembre prochain contre "le contournement Est d'Orléans". La marche partira à 13H de la mairie de Saint-Denis-de- l'Hôtel. "Ce sera une mobilisation régionale avec des collectifs de Vierzon et de Mer qui luttent contre l'installation de plateformes logistique". D'ailleurs, la date n'a pas été choisie au hasard : le 5 décembre est la journée mondiale de défense des sols.