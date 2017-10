BalanceTonPorc, harcèlement... les langues se délient aussi au Pays Basque

#MoiAussi, #BalanceTonPorc... La parole se libère dans le monde entier à coups de hashtag sur les réseaux sociaux pour dénoncer les agressions sexuelles. Le Pays Basque n'y échappe pas. Notre dossier.

Le hashtag #BalanceTonPorc délie les langues depuis près d'une semaine. La parole des femmes se libère. Elles sont nombreuses et de tous milieux à témoigner des regards, réflexions, dénigrements qu'elles subissent au quotidien. Parmi elles, Nora Arbelbide Lete, journaliste à Berria à Bayonne. Elle raconte ce qu'elle a vécu avec un présentateur télé, très connu en France.

C'était en Martinique lors d'un colloque sur les médias, en décembre 2003, quelques mois après la fermeture - par la justice espagnole - du quotidien en langue basque Egunkaria. Nora Arbelbide Lete s'était rendue à ce colloque bien décidée à discuter de cet évènement avec l'animateur de l'une des conférences; un célèbre journaliste présentateur du 20h, qui n'avait jamais parlé de la fermeture d'Egunkaria dans son journal télévisé.

Sur la plage en Martinique

A la fin du colloque, alors que Nora Arbelbide Lete profite de la plage martiniquaise, elle entend la voix de cet homme très connu. Elle décide de revenir à la charge pour défendre Egunkaria.

"Au fur et à mesure que je lui parle, je me rends compte qu'il n'en a rien à cirer de mon journal, que je suis juste un bout de viande pour lui (...) Je me suis sentis coupable d'être en bikini alors que c'est lui qui avait un regard de porc!"

"Quelques heures plus tard, on frappe à la porte de ma chambre d’hôtel" poursuit la journaliste. "C'était ce monsieur là. Sauf qu'une chambre d’hôtel, ce n'est qu'un lit au milieu de la chambre ! Heureusement que je n'étais pas seule !". Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'homme a tenté de revenir à la charge pendant la soirée. Et lorsqu'elle est rentrée au Pays Basque et que Nora Arbelbide Lete a pu écouter les messages sur son téléphone, elle en avait un du présentateur télé : "Bonsoir Nora, c'est ... (il donne son nom). On est samedi soir... le soleil se couche... j'ai envie de vous embrasser".

Briser l'omerta

Si Nora Arbelbide Lete raconte cette histoire aujourd'hui, 14 ans après les faits, c'est pour briser l'omerta. "Par solidarité avec toutes les femmes qui ont subi pire" explique-t-elle, "pour montrer que c'est hyper ordinaire, trop ordinaire, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas de la séduction ! Séduire pour moi c'est se sentir valorisée. Si c'est en humiliant la personne, en lui montrant que c'est juste un corps qui ne pense pas, que c'est juste un coup... pour moi ce n'est pas séduire."

Nora Arbelbide Lete, journaliste à Berria à Bayonne © Radio France - Oihana Larzabal

Mundu osoan gertatzen da

Alaia Berhonde, PAF (Pour une Alternative Féministe) kolektiboko partaidea da. Dioenez, jazarpena, bai bada hemen ere Euskal Herrian, karrika edo pesta ainitzetan. "Nahiz eta ez den egunero bizitzen den egoera bat, ardura gertatzen da hemen ere".

Une loi contre le harcèlement de rue serait-elle la solution ?

En début de semaine, le gouvernement a annoncé une loi contre le harcèlement de rue. Elle serait effective dès 2018. Un groupe de travail a été constitué. Mais est-ce vraiment la solution ? Marie-Hélène Ville, la présidente de l'association pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans les Pyrénées-Atlantiques rappelle qu’il existe déjà de nombreuses lois sur le harcèlement : harcèlement moral dans le couple ou harcèlement sexuel au travail qui vont loin et permettent d’engager des sanctions envers les employeurs. "Ce sont des lois efficaces" explique l’ancienne magistrate, "ne serait-ce que sur le plan symbolique et ces avancées symboliques sont primordiales pour faire avancer la société dans ce domaine".

Marie-Helène Ville, présidente du CIDF 64 © Radio France - Céline ARNAL

Comment définir le harcèlement de rue ? où commence-t-il ?

Selon Marie-Hélène Ville, ce sera là toute la difficulté. "En droit, la notion de harcèlement suppose la répétition de faits qui entraînent des conséquences psychologiques et/ou physiques. Donc un simple sifflet isolé dans la rue pourrait ne pas être considéré comme du harcèlement dans le prochain texte".

Comment faire changer les mentalités ? Quelle place pour la prévention ?

La prévention "est primordiale. Le CIDF va dans les lycées, les collèges pour lutter contre les discriminations de toutes sortes. Il faut dire aux enfants qui sont très souvent contraints par des phénomènes de stéréotypes qui les influencent et qui sont souvent les germes de violences dont sont victimes les femmes. La société évolue mais très lentement, malheureusement. L’éducation des enfants est primordiale, il faut répéter sans cesse ces messages clairs d’égalité".