Balancetonbar : des établissements Grenoblois épinglés

Les témoignages (souvent féminins) de victimes de sexisme, voire d'agressions sexuelles, ou même parfois droguées à leur insu dans des bars grenoblois se succèdent sur le compte Instagram "Balance ton bar Grenoble". "Le bar est au courant que l'un de ses serveurs m'a agressée", peut-on par exemple lire. Les noms des bars sont y mis en avant. Un choix assumé par la créatrice du compte. Cette ancienne serveuse de bar a été témoin et victime de comportements qu'elle relaie aujourd'hui. "On parle de libération de la parole, mais selon moi, elle a toujours été libérée. En revanche, elle n'est pas entendue, explique-t-elle. Aujourd'hui, on a des moyens pour que les victimes soient lues et entendues, il y a des traces. On le sait : ce qui est sur Internet reste sur Internet, à vie. On a beau faire des manifestations, ce n'est pas assez."

Le week-end, elle reçoit une dizaine de messages par jour. L'un d'eux concerne la Bobine, une salle de concert avec bar, près du parc Paul-Mistral. Il accuse les gérants d'avoir laissé un serveur en poste alors qu'il aurait agressé plusieurs femmes. L'établissement a fait appel à une médiatrice. "On entend bien la détresse des victimes, concède l'un des administrateurs, elles peuvent avoir l'impression que l'on ne communique pas, c'est vrai ! Mais on a fait le choix d'agir dans le cadre du code du travail. Il impose de garder une certaine confidentialité. Ca permet de protéger les victimes et la procédure."

La Ville demande plus de moyens

La Bobine collabore aussi avec la mairie sur les Assises de la nuit. Les discussions autour de cette problématique doivent déboucher sur des avancées. Chloé Le Bret, adjointe en charge de l'égalité à la Ville de Grenoble, demande des moyens à l'Etat pour mettre en place plusieurs mesures : "Il faut une zone sécurisée dans chaque bar pour la victime, le temps que les services de santé arrivent. Il faut aussi une personne référente dédiée à l'accueil et l'accompagnement des victimes d'agressions sexistes ou sexuelles. La formation du personnel des établissements et des partenaires est aussi importante pour qu'ils soient sensibilisés à ces questions. Pour finir, on demande un affichage de prévention dans les bars." Des mesures que réclame aussi la créatrice du compte Instagram.