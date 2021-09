Après des mois d'attente, les séniors ont retrouvé la piste de danse du Nostalgia de Balaruc-les-Bains

C'est un rendez-vous qui avait manqué à ses nombreux fidèles. Après des mois et des mois de fermeture, avec l'épidémie de coronavirus, le Nostalgia de Balaruc-les-Bains a rouvert ses portes en juillet. Un soulagement pour les patrons de ce dancing rétro et ses habitués.

A l'entrée, Christine, une retraitée venue de Sète, trépigne d'impatience. C'est la première fois qu'elle revient depuis plus d'un an et demi. "Je n'avais pas eu l'occasion d'y revenir. Cela va me permettre d'oublier la morosité ambiante avec cette épidémie. Avec la danse, on oublie tout! J'espère qu'il y aura des danseurs", s'interroge la Sétoise, qui est venue pour cette reprise, toute seule. "Ce n'est pas toujours facile d'amener mes amies. Elles n'aiment pas toutes cela", ajoute-t-elle.

Des copains, ici, on s'en fait. "C'est une grande famille le Nostalgia", assure Saida, la gérante. Il n'y a qu'à voir les petits groupes massés autour des tables. Difficile en revanche, de prendre des nouvelles des uns et des autres, tant la musique est forte. Mais ici, de toute façon, les clients sont là pour danser!

Le DJ enchaîne les morceaux pour le plus grand plaisir des séniors. © Radio France - Virginie Vandeville

On s'ankylose quand on ne danse pas

Ils sont une soixantaine à virevolter. Ils passent du tango, au rock, en passant par la valse. Un rythme effréné, difficile à suivre pour François. "Je suis cassé", affirme le septuagénaire qui fait son grand retour au dancing. Il n'aura tenu que vingt minutes sur la piste avant d'aller se rafraîchir avec un bon verre d'eau. Au Nostalgia, il n'y a d'ailleurs que des boissons sans alcool nous souffle un habitué. "C'est bien mieux. Comme cela, il n'y a pas de débordements. De toute façon, nous n'avons pas besoin de cela."

Mais un petit remontant, c'est pourtant ce qui pourrait aider Claude qui a dû mal à se lancer. Scotché à sa chaise, l'homme de 85 ans ne se sent pas en grande forme ces derniers temps. Avant de venir, il est même allé chez son médecin pour savoir s'il pouvait aller danser. Mais si le professionnel de santé a donné son aval, Claude reste hésitant. "Je n'ai pas dansé depuis plus d'un an. Quand on ne danse plus, on s'ankylose. Mais d'habitude je ne danse pas trop mal. Il faudrait que je trouve une dame que je connaisse bien pour l'inviter et faire le premier pas", précise l'homme.

Saida et son fils gèrent le Nostalgia depuis sept ans. © Radio France - Virginie Vandeville

Il n'a pas d'allure

Sa partenaire idéale pourrait bien être Isabelle. Cette Drômoise est venue passer 15 jours de vacances aux thermes de Balaruc-les-Bains. Installée au fond de la salle, elle guette l'entrée des lieux en espérant croiser le regard d'un danseur. "J'essaye de faire mes petits yeux doux, de faire mon plus beau sourire. On verra si cela marche. Je croise les doigts", précise Isabelle. Mais ça mord rapidement. Là voilà partie pour une petite danse de trois minutes. Mais sitôt le titre terminé, elle revient s'asseoir. "Je suis déçue, c'était long. Regardez, il n'a même pas d'allure. Moi j'ai fait des efforts, je m'habille bien pour venir. C'est la moindre des choses", peste Isabelle, vêtue d'une belle longue robe bleue.

Une robe qui pourrait plaire aux hommes présents qu'ils soient mariés ou non, comme Hervé. A 80 ans, le Sétois n'est pas venu pour danser. "Moi je danse utile, c'est-à-dire les slows pour pécho", s'amuse-t-il. Et il est loin d'être le seul ici. Que ce soit un flirt le temps d'une danse ou plus, ici tout le monde le sait, ce qui se passe au Nostalgia, reste au Nostalgia.