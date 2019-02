Ballan-Miré: un arrêté municipal contre la divagation des chiens

Indre-et-Loire, France

La commune de Ballan-Miré réagit à l'agression dont a été victime le chien d'un couple de personnes âgées. Le 16 janvier, leur épagneul a été attaqué et mordu profondément par un malinois qui divaguait sur la voie publique et sa propriétaire a même été projetée au sol et blessée. 5 jours après, le 21 janvier, Alexandre Chas, le maire de Ballan-Miré, a pris un arrêté municipal interdisant la divagation des chiens non tenus en laisse. Une mesure exceptionnelle, dit le maire, qui constate que d'autre chiens errent trop souvent en liberté dans la commune.

Depuis quelques mois, des chiens errants ont causé des problèmes à d'autres animaux et à leurs propriétaires. Il m'est donc apparu nécessaire de renforcer la sécurité sur le sujet. Je n'ai pas envie d'avoir un jour un drame sur la commune, un enfant qui va être attaqué parce que le chien n'aura pas été tenu en laisse sur la voie publique lors de sa balade quotidienne. Sachant que Ballan a une particularité, nous avons 20% d'espaces boisés et la tentation est forte pour les propriétaires de laisser les chiens en liberté -Alexandre Chas

Officiellement, l'arrêté du maire réglemente simplement la circulation des animaux domestiques sur la voie publique. Dans les faits, il est beaucoup plus sévère envers les propriétaires de chiens un peu trop laxistes: plus de chien sans laisse ou non muselé dans les rues de Ballan-Miré, il est interdit d'exciter un chien en public, et même un aboiement ininterrompu peut être considéré comme répréhensible. La police municipale ne fera pas de cadeau en cas d'infraction à cet arrêté. La fourrière sera immédiate pour tout chien en divagation et l'amende minimum sera de 11 euros pour son propriétaire.