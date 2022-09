Nantes : le ballet incessant des scooters dans la rue des Olivettes

"Ma rue transformée en plateforme logistique !" C'est le titre donné par une riveraine de la rue des Olivettes à un enregistrement de huit minutes, postés sur la plateforme audio Soundcloud. Huit minutes de bruits de scooters enregistrés, dimanche 5 juin à 22h45. Elle précise : "C'est comme cela tous les soirs et en journée le week-end".

Une ancienne imprimerie remplacée par un "dark store"

La rue des Olivettes était une rue tranquille, près du CHU jusqu'à l'arrivée d'un "dark store", au printemps dernier. Au premier coup d'œil, cet entrepôt de l'ombre est difficile à identifier. Situé dans une ancienne imprimerie, les vitres sont badigeonnées de peinture blanche et le nom de l'entreprise n'apparaît pas. Comme l'explique Sandra, une riveraine, "avant ça s'appelait Cajoo, mais là il n'y a plus de nom. Je ne connais pas le nom de la société." C'est l'entreprise Flink qui a repris l'entrepôt cet été. La société, d'origine allemande, se présente comme un supermarché en ligne et promet à ses clients d'être livrés en quelques minutes.

En journée, l'entrepôt est ouvert mais personne à l'intérieur n'est autorisé à nous parler. Le soir, les livreurs envahissent la rue et "ils sont dangereux, ils prennent la rue en sens interdit", selon une voisine. Ils font du bruit aussi "jusqu'à deux heures du matin", et pas qu'en scooter, d'après Anita : "Il y a des jeunes qui attendent des heures et des heures donc ils mettent de la musique ou regardent des films sur leur téléphone."

Parfois même, la situation dégénère, selon un autre riverain : "Il y a eu des bagarres entre livreurs parce-que je crois que c'est la course à celui qui arrivera le plus rapidement pour avoir la livraison." Plusieurs mains courantes ont été déposées depuis le printemps, assure ce voisin. Mais il ne veut pas pointer du doigt les livreurs : "Cette population fait ce qu'elle peut pour s'en sortir mais on préfèrerait que ce soit des gens qui soient embauchés et utilisent des mobilités douces."

"Un modèle qui nuit au commerce en tant que lieu de vie et facteur de lien social"

Le souci réside dans le fait que la réglementation sur les "darks store", nés depuis le confinement, est inexistante : "Tant que rien n'est légiféré, ce type d'entreprise profitera du vide juridique et continuera à s'installer", poursuit le riverain. Une réunion est justement organisée, ce mardi matin au ministère de la Ville et du Logement, à Paris, pour discuter de ce problème qui touche toutes les grandes villes. Le gouvernement veut réglementer l'implantation des "darks store" mais pas les interdire car ces entreprises sont créatrices d'emplois.

Vous avez besoin de papier toilette à 22 heures et vous ne pouvez pas attendre ? Eh bien, c'est un scooter qui vient le chercher !

Gildas Salaün, adjoint délégué aux commerces, représentera la mairie de Nantes à cette réunion. Et il n'est pas du tout favorable au modèle des "darks store" qui "nuit au commerce en tant que lieu de vie et facteur de lien social. C'est aussi un modèle de société et de consommation dont nous ne voulons pas. Nous au contraire, nous souhaitons que les commerces participent au vivre ensemble et à une dynamique de vie sociale dans les quartiers."

Le riverain de la rue des Olivettes tient le même discours mais en moins policé : "Vous avez besoin à 22 heures de papier toilette et vous ne pouvez pas attendre ? Eh bien, c'est un scooter qui vient le chercher alors qu'on sait qu'il y a des petites épiceries ouvertes assez tard. Mais les gens ont la flemme et pensent que tout peut être livré !"