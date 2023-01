Ballon d'Alsace : les saisonniers attendent désespérément la neige

Mais où est donc passé l'hiver ? Et surtout la neige toujours absente de nos sommets comme au Ballon d'Alsace où les pistes de ski sont désespérément vertes ! Une petite semaine d'ouverture du domaine avant Noël, et depuis plus rien, la station reste fermée faute de poudreuse. Les téléskis sont à l'arrêt et pour le personnel sur place, c'est également une attente de plus en plus pesante, notamment pour la quinzaine de salariés saisonniers qui sont obligés de s'occuper comme ils le peuvent.

Maintenance et ménage

Pierrick s'active dans l'atelier de maintenance mécanique. Il est au chaud, bien malgré lui "On préférerait être dehors sur les pistes, mais bon voilà, du coup, on prend de l'avance ou on rattrape le retard s'il y en a pour l'entretien des engins dont on ne sert pas faute de neige. On les démonte comme les perches de téléskis, on répare la fraise de la dameuse ou encore faire des révisions sur les motoneiges." Mêmes conséquences pour le personnel des pistes qui s'occupe avec des travaux de réfection de cabanons ou d'élagage.

Sur les pistes de la Gentiane, les téléskis restent à l'arrêt © Radio France - Hervé Blanchard

Aux caisses, c'est également le calme plat forcément. Isabelle la responsable et son équipe sont obligées de s'adapter "J'ai envoyé une de mes 6 caissières à l'archivage, les autres font du ménage et nous, on fait de la paperasse, mais ça commence à être long." Et les skieurs s'impatientent aussi avec quelques coups de fil quotidiens pour savoir quand la station pourra rouvrir "On ne peut rien leur dire pour le moment malheureusement" regrette Gaëlle, caissière.

Un peu moins de 600 forfaits vendus à Noël

Pour la réouverture des pistes, il va falloir être patient et surtout qu'il reneige en abondance indique Thibault Humbert-Claude "Il faut repartir de zéro, il a beaucoup plus, il n'y a plus de sous-couche du tout. Il faut que ça tombe un peu, mais il peut en 24h tomber jusqu'à 80 cm de neige, on l'a déjà vu" se rassure le chef des pistes. "D'habitude, on a toujours redoux à Noël mais là c'est général en Europe, avec le foehn, des températures très élevées et beaucoup d'eau, ça c'est inhabituel" précise Bruno De Fiorido, chef d'exploitation de la station du Ballon d'Alsace qui n'a vendu qu'un peu moins de 600 forfaits de ski pendant la seule semaine d'ouverture du domaine cette année avant Noël, contre plus de 4 500 la même semaine l'hiver d'avant (2021). "Nous, on est là pour ouvrir et faire vivre une station pas la laisser fermée." Et de conclure "C'est sûr qu'il ne va pas falloir que cette situation s'éternise pour nos saisonniers, sinon il faudra prendre des décisions." Le retour de la neige est annoncé pour la mi-janvier.