Ballon d'Or 2022 : Benzema et Mbappé parmi les 30 nommés, Messi et Neymar absents

La liste des nommées au Ballon d'Or 2022, dévoilée ce vendredi soir, laisse place à la nouvelle génération du foot mondial. Messi et Neymar sont les grands absents. Benzema et Mbappé seront les meilleures chances françaises.

C'est une page qui se tourne dans l'histoire du football. Lionel Messi, le septuple Ballon d'Or et double tenant du titre ne fait pas partie des 30 nommés pour le Ballon d'or 2022, selon la liste dévoilée ce vendredi par France Football et L'Equipe que France Bleu a pu consulter. Le milieu argentin du Paris Saint-Germain y avait figuré sans discontinuer depuis le Ballon d'or 2006. La cérémonie aura lieu le 17 octobre prochain au théâtre du Châtelet à Paris.

Son coéquipier brésilien au PSG Neymar ne fait pas non plus partie de la liste des nommés, lui qui l'a été neuf fois sur les dix dernières éditions et qui a terminé deux fois à la troisième position (2015 et 2017). Parmi les autres manquants à l'appel pour ce Ballon d'Or 2022, on peut noter les absences notables des Français N'Golo Kanté et Paul Pogba ou des Italiens Jorginho (3e du Ballon d'Or 2021) et Gianluigi Donnaruma.

Quatre Français en lice

Les meilleures chances françaises pour cette nouvelle édition du Ballon d'Or seront donc les attaquants Kylian Mbappé (9e du dernier Ballon d'Or) et surtout Karim Benzema (4e du dernier Ballon d'Or). Au Real Madrid, "KB9" sort d'une saison auréolée d'une Ligue des Champions et d'un championnat d'Espagne. Le Français a également remporté cette année avec le Real Madrid la Supercoupe de l'UEFA contre l'Eintracht Francfort.

Deux autres Français figurent parmi les 30 nommés au Ballon d'Or 2022, en la personne du gardien du Milan AC, Mike Maignan, et de l'attaquant du RB Leipzig, Christopher Nkunku.

Pour le reste, les habitués auront de nouveau leur chance cette année puisqu'on retrouve de nouveau, entre autres, Robert Lewandowski, Thibault Courtois, Kevin de Bruyne, Harry Kayne ou encore Riyad Mahrez et Erling Haaland. L'éternel rival de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, fait également partie de la liste. C'est sa 18e nomination, sans discontinuer, depuis le Ballon d'Or 2004. Distinction qu'il a remportée cinq fois.

Les trois clubs les plus représentés dans cette liste sont Liverpool avec sept nominations, le Real Madrid, lui, place six joueurs parmi les nommés et Manchester City avec six nominations également. Le Paris Saint-Germain n'est représenté que par Kylian MBappé. Les Français et les Portugais sont les plus représentés avec quatre nominations pour chaque pays devant l'Angleterre, l'Allemagne et le Brésil qui ont chacun trois nommés.

Les femmes à l'honneur également

La cérémonie du 17 octobre prochain décernera également un Ballon d'Or féminin, comme c'est le cas depuis 2018, et pour lequel les Françaises Selma Bacha (OL), Kadidiatou Diani (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG) et Wendie Renard (OL) sont nommées. Le Français Eduardo Camavinga (Real Madrid) est également nommé pour le trophée Kopa du meilleur jeune. Les gardiens de but Hugo Lloris (Tottenham) et Mike Maignan (AC Milan) sont eux nommés pour le trophée Yachine du meilleur gardien.

La liste complète des 30 nommés au Ballon d'Or 2022 :

Trent Alexander-Arnold (ANG, Liverpool), Karim Benzema (FRA, Real Madrid), Joao Cancelo (POR, Manchester City) - Casemiro (BRE, Real Madrid), Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (POR, Juventus puis Manchester United), Kevin De Bruyne (BEL, Manchester City), Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool), Fabinho (BRE, Liverpool), Phil Foden (ANG, Manchester City) - Erling Haaland (NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City) - Sébastien Haller (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund), Harry Kane (ANG, Tottenham), Joshua Kimmich (ALL, Bayern Munich), Rafael Leao (POR, AC Milan), Robert Lewandowski (POL, Bayern Munich puis FC Barcelone), Riyad Mahrez (ALG, Manchester City), Mike Maignan (FRA, AC Milan), Sadio Mané (SEN, Liverpool puis Bayern Munich), Kylian Mbappé (FRA, ParisSG), Luka Modric (CRO, Real Madrid), Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig), Darwin Nuñez (URU, Benfica puis Liverpool), Antonio Rüdiger (ALL, Chelsea puis Real Madrid), Mohamed Salah (EGY, Liverpool), Bernardo Silva (POR, Manchester City), Son Heung-min (CDS, Tottenham), Virgil van Dijk (HOL, Liverpool), Vinicius Jr (BRE, Real Madrid), Dusan Vlahovic (SER, Fiorentina puis Juventus)