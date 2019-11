Ballons de rugby, voitures, moissonneuses batteuses : en Dordogne il crée des urnes funéraires à la demande

Il est le seul à proposer ce service. Un entrepreneur périgourdin installé à Périgueux propose des urnes funéraires et des décorations de tombes personnalisées grâce à l'impression 3D. Et il rencontre un succès toujours plus grand.

Périgueux, France

C'est la Toussaint ce vendredi. Et samedi, c'est le jour des morts. Vous allez être nombreux à fréquenter les cimetières pour honorer la mémoire des disparus. Fleurs, plaques commémoratives. Les boutiques de pompes funèbres sont en pleine activité en ce moment.

L'une d'entre elles, située rue Wilson à Périgueux est unique en France. Les pompes funèbres FGS proposent de créer notamment des urnes funéraires personnalisées grâce à l'impression 3D. Plus de 400 clients ont déjà fait appel à elle en France et partout dans le monde grâce à son site internet et aux produits qu'elle propose sur de grands sites de ventes à distance.

L'urne ballon de rugby a un succès fou - FGS - Christophe Magoutière, DR

La tendance est donc aux urnes personnalisées explique Christophe Magoutière, le PDG de l'entreprise : "La tendance, c'est la personnalisation, aujourd'hui on aime à apporter une touche personnelle pour rappeler la vie du défunt, et on célèbre une vie autour d'une passion. L'impression 3D permet de laisser libre champ à l'imagination. Récemment on nous a demandé une mobylette, une locomotive, une moissonneuse batteuse, tout ce qui a régit la vie de la personne" explique le patron.

Christophe Magoutière explique les nouvelles tendances en matière d'urne funéraire Copier

L'autre tendance, c'est l'urne biodégradable et respectueuse de l'environnement.

Pour les fans de Johnny Hallyday, ce buste peut décorer efficacement une tombe © Radio France - Antoine Balandra

"Ce sont des urnes imprimées à base fibres de bois, avec dans le bouchon une graine d'arbre qui une fois transplantée en terre laissera place à un vrai arbre, donc à partir d'une personne disparue, on recrée une forme de vie dans un arbre" explique son concepteur, Christophe Magoutière.

Statue du Dieu Anubis

Comptez par exemple 120 euros pour une urne biodégradable avec une graine d'arbre..

Pour le reste, l'imagination des familles est inépuisable. Sculpture de moto, ou de mini cooper, tête de Johnny Hallyday... Mais le plus grand succès en ce moment, c'est l'urne ballon de rugby : "elle est très distribuée, elle plaît beaucoup, cela tuoche à une personnalisation très forte, au sport" dit le patron.

Une urne mini cooper, pour les adeptes de cette voiture mythique © Radio France - Antoine Balandra

Et il n'y a pas qu'au travers des urnes, que les mœurs évoluent. Les cérémonies funéraires elles aussi changent et deviennent moins codifiées avec le recul de la pratique du christianisme explique Christophe Magoutière. "Un monsieur qui était cheminot, on a donné un sifflet aux petits enfants et pendant qu'on inhumait ils ont sifflé comme on l'a tous entendu sur un quai de gare" explique Christophe Magoutière.

La statue du Dieu Anubis, imprimée grâce à une imprimante 3D © Radio France - Antoine Balandra

Dans la vitrine de la boutique, une urne en forme de petit prince côtoie une immense statue du Dieu Anubis. Une création qui sera présentée dans trois semaines au salon du funéraire à Paris.