Balma : l'aire de grand passage pour les gens du voyage bientôt ouverte, certains riverains sceptiques

Encore en travaux, la deuxième aire de grand passage pour gens du voyage de Toulouse Métropole va ouvrir, d'ici la fin du mois de mai et jusqu'à octobre, sur un terrain situé à cheval entre les communes de Balma et Quint-Fonsegrives. Certains riverains émettent des réserves.

Volontaires pour être les premières communes "périphériques", hors Toulouse, à accueillir la première aire d'accueil provisoire et tournante de l'agglomération, les choses s’accélèrent du côté de Balma et de Quint-Fonsegrives. Sur un terrain agricole à cheval sur les deux communes, les travaux préparatifs à l'arrivée des gens du voyage, d'ici la fin du mois de mai, battent leur plein depuis plusieurs jours. Des travaux de mises aux normes du terrain, d'une superficie de 2 à 3 hectares, qui comprennent un raccordement au réseau électrique et à l'eau, ainsi que l'installation de sanitaires et de containers.

Durée de séjour, emplacement, sécurité... les questions de certains riverains

Si, à Balma et à Quint-Fonsegrives, la grande majorité des riverains s'accorde à dire qu'il est nécessaire de bénéficier d'une aire d'accueil encadrée, "afin de limiter les campements illicites", comme le rappelle le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès, certains émettent des réserves. Ainsi, le CQFD, Collectif de Quint-Fonsegrives Défense des quartiers, dénonce notamment l'emplacement de cette future aire de grand passage, trop proche selon eux d'un axe routier saturé par la circulation automobile, et juste en face de la future clinique Capio. Pourtant, celle-ci ne sera pas opérationnelle avant l'été 2018... Mais Jean-Louis Bescos, président du CQFD, redoute que les gens du voyage ne s'installent dans la durée. "J'ai entendu des informations contradictoires de Toulouse Métropole et de Quint-Fonsegrives. Qu'ils ne resteraient que 4 mois, et puis finalement 10. Et puis, il faut prendre en compte les doléances des gens du voyage, qui demandent la pérennisation de ces aires". Pour rappel, les passages des nomades se succéderont pour des durées maximales de trois semaines.

Pour l'association CQFD, l'emplacement de la future aire de passage pause question Copier

Pour Jean, un habitant de Quint-Fonsegrives et membre de l'association, ce qui le préoccupe, c'est la sécurité autour du futur site. "Si on compare par rapport à l'implantation sur Toulouse, à la Mounède, il est prévu tout un système de vidéo-surveillance par caméras. Ici nous sommes en rase-campagne, avec des logements, des entreprises à côté, mais rien de tel n'est envisagé. On ne peut que craindre des dérapages comme il en arrive parfois". Là encore, les collectivités se veulent rassurantes : les édiles de Quint-Fonsegrives et Balma "mettront à disposition respectivement leur police municipale sur site en journée, et des agents d'une société de surveillance seront présents la nuit et les week-ends." out est en règle, il n'y a aucun souci à se faire", conclut Vincent Terrail-Novès.