Banc d'Arguin : la ministre de la Mer veut réconcilier l'écologie et l'activité ostréicole

Devant les cabanes tchanquées et l'île aux Oiseaux Annick Girardin a pu discuter avec des ostréiculteurs. Au coeur de la rencontre : les aides gouvernementales liées à la crise sanitaire mais également le dossier du Banc d'Arguin.

Dernièrement le Comité régional de la conchyliculture exprimait son ras-le-bol estimant que l'Etat voulait les "virer d'Arguin pour sauver quelques zostères" (une plante marine), c'est l'expression de Thierry Lafon, président du CRC. Ce vendredi la ministre a expliqué que les ostréiculteurs étaient toujours les bienvenus sur Arguin, mais pas à n'importe quel prix.

Il faut protéger l'environnement, c'est la priorité de ce gouvernement, mais on peut en même temps soutenir une activité économique durable sur Arguin. On permet l'activité des ostréiculteurs mais il s'agit bien d'une zone classée et protégée