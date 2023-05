Manifestation à Sète contre la construction du parking souterrain place Aristide Briand

200 personnes ont manifesté dans les rues de Sète ce mercredi après-midi pour dire non au parking souterrain place Aristide Briand

Le collectif Bancs Publics et l'association Greenpeace ont appelé à manifester ce mercredi après-midi dans les rues de Sète. 200 personnes environ ont participé au cortège pour demander une nouvelle fois, la suspension du chantier de construction du parking souterrain place Aristide Briand en plein centre ville. Le collectif demande notamment à la SPLBT, la Société Publique Locale du Bassin de Thau, maitre d'ouvrage sur ce dossier, et à la mairie de Sète de suspendre les travaux en attendant le résultat de l'expertise judiciaire. 52 requérants, des riverains pour la plupart, dénoncent la présence de fissures dans les habitations et les cages d'escalier alors que le chantier a à peine commencé. Le tribunal administratif a désigné un expert judiciaire le 17 mars. Les parties ont été entendus le 23 mai dans une salle de la mairie mise à disposition, "le problème, dénonce Christophe Aucagne, porte parole du collectif Bancs Publics, c'est que les pelleteuses continuent à creuser".

En effet, le chantier a bel et bien démarré. 57 arbres ont été arrachés début 2023 et depuis, les pelleteuses sont à pied d'œuvre chaque jour.

Mais rien n'entame la motivation des membres du collectif, "nous poursuivons la lutte, poursuit Christophe Aucagne, nous avons une pétition avec 17 000 signataires opposés à ce parking souterrain". Le collectif a été rejoint par Greenpeace qui a ouvert une antenne sétoise il y a cinq mois. Jeanne, membre de Greenpeace, explique : "nous avons fait la demande à Greenpeace France de faire partie des luttes locales soutenues nationalement et cela a été acceptée". Ce qui représente un soutien de poids pour les opposants à ce parking souterrain.

Les pelleteuses sont à pied d'œuvre chaque jour place Aristide Briand à Sète © Radio France - Claire Moutarde

