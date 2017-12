L'acteur et cinéaste français avait insulté la police dans un tweet, après une opération à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes le week-end dernier. Le syndicat de police SGP-FO demande au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb de porter plainte.

Nantes, France

"Bande de bâtards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bons à rien @policenationale", c'est le message de Mathieu Kassovitz sur son compte Twitter samedi dernier. L'acteur et cinéaste Français réagissait après une opération de la police nantaise à l'hôpital Saint-Jacques.

Bande de batards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bon à rien @PoliceNationalehttps://t.co/EZSWQXSAgg — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) December 23, 2017

C'est quand même des propos graves, des propos insultants" - Paul Le Guennic, secrétaire national de l'unité SGP-Police FO

Ce mercredi, contre-attaque du syndicat de police FO. Il demande notamment au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb de porter plainte contre Mathieu Kassovitz. "Une personne connue a plus d'aura sur ses tweets et sur les propos qu'elle tient, donc c'est d'autant plus grave puisqu'elle devrait être respectueuse des autorités, répond Paul Le Guennic, secrétaire national de l'unité SGP-Police FO. Si c'est une blague, ce monsieur devrait mesurer ses propos parce que traiter des gens de bâtards, moi ça ne m'arrive pas, comme ça n'arrive à aucun policier de traiter quelqu'un de bâtard"

Le syndicat ne peut pas porter plainte en son nom, seul le ministre de l'intérieur peut le faire. Il annonce qu'il se portera partie civile dès que le ministre aura déposé plainte.