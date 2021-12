"Bande de ploucs" : la folle provocation d'un expert rennais des mobilités à l'égard des habitants de Craon

Le jour de Noël, un chargé d'études de la Ville et de la Métropole de Rennes a publié, sur twitter, des photos prises à Craon pour dénoncer l'utilisation qu'il estime abusive de la voiture pour se déplacer, suscitant des commentaires ulcérés. Il a depuis présenté ses excuses et effacé ses tweets.

Les habitants de Craon ont reçu un drôle de cadeau de Noël ce samedi 25 décembre, sur le réseau social twitter. Un chargé d'études de la Ville et de la Métropole de Rennes, spécialiste des mobilités décarbonées, de passage dans la petite ville du Sud-Mayenne, a publié plusieurs photos pour dénoncer l'utilisation qu'il estime abusive de la voiture pour les déplacements du quotidien, "la France qui pue le XXème siècle".

"bande de ploucs", la violente critique d'un expert rennais des mobilités - capture d'écran

Il regrette profondément ses propos, qui ont choqué, "une très mauvaise blague de Noël, on n'écrit rien de bien intelligent sous la colère" nous confie-t-il, on a pu échanger avec lui via la messagerie privée du réseau social. Alors, pourquoi une telle colère ? Samedi, il est à Craon. Il marche pour aller acheter du pain à la boulangerie. Il y a beaucoup de voitures sur les trottoirs, ça l'agace, "un intrus dans une ville bagnole, ça pue la France du 20ème siècle" écrit-il.

Deuxième salve, il arrive à la boulangerie, plein de voitures sur le parking. Il s'en plaint, "la boulangerie bagnole, surtout ne changer rien, bande de ploucs" dit-il. Une insulte qui ne passe pas. Dans la foulée, c'est un déluge de critiques, pour faire vite un bobo écolo déconnecté de la réalité des habitants en zone rurale où la voiture est très souvent le seul moyen pour se déplacer.

Le chargé d'études rennais, qui a depuis effacé ses tweets, espère, malgré cette polémique, que ses publications contribueront à faire prendre conscience des efforts à faire en faveur des piétons dans les petites villes comme Craon. Pas sûr que les Mayennais, ainsi montrés du doigt, apprécient la leçon.