Bande dessinée : le prolifique scénariste castelroussin Aurélien Ducoudray sort un nouvel ouvrage, Monsieur Jules

Luant, Indre, Centre-Val de Loire, France

"Je voulais surtout raconter la fin d'un monde" explique Aurélien Ducoudray lorsqu'on lui demande ce qui l'a poussé à choisir pour héros - ou antihéros - un vieux proxénète, Monsieur Jules, pour son dernier ouvrage éponyme. Ce vieux monsieur "maquereau" mais aussi "protecteur" de ses filles est un proxénète à l'ancienne "avec des codes", et tout de même un peu idéalisé, qui va se retrouver confronté à la brutalité des réseaux de prostitution actuels en l’occurrence l’exploitation esclavagiste de jeunes africaines .

Une oeuvre internationale

Aurélien Ducoudray, auteur berrichon touche-à-tout, ancien journaliste âgé de 46 ans a traité à travers plus d'une trentaine d'albums : des sujets divers, la révolution ukrainienne, la Corée du Nord, une histoire post apocalyptique avec des ados... "J'aime bien la variété, ce sont des sujets qui m'intéressent en tant que personne avant d'être scénariste" dit ce créateur basé dans le petit village de Luant mais qui "grâce à internet" et la littérature se sent connecté avec le reste du monde. Et l'inverse est vrai : la preuve son ouvrage Maiden Love qui parle de la révolution ukrainienne de 2014 avait suscité beaucoup d'échos en Russie (plutôt défavorables) et en Ukraine (plutôt favorables) : l'ouvrage est d'ailleurs entré à Kiev au musée de la Révolution !

Adaptation au cinéma ?

Aujourd'hui Aurélien Ducoudray ne cesse pas de travailler et continue de s'inspirer de l'actualité pour ses ouvrages notamment les combats des milices kurdes contre Daesh. Un prochain ouvrage racontera l'histoire des 6 jeunes filles qui combattent les djihadistes du groupe Etat Islamique explique l'auteur qui se dit particulièrement touché par l'offensive turque menée au Kurdistan "Ce mur anti-Daesh qui a protégé l'Europe et la Turquie très très fort est en train d'être détruit, je trouve ça d'une lâcheté incroyable" Auteur inspiré bouillonnant d'idées, Aurélien Ducoudray pourrait bien voir une de ses œuvres adaptés au cinéma "C'est A coucher dehors avec un petit peu de chance vous le verrez au cinéma. Je ne peux pas trop en dire car je n'ai pas le traitement définitif mais si tout va bien c'est un réalisateur qui a fait un film avec un grand chien et une petite fille qui va dans les montagnes qui va s'en occuper' conclue-t-il, malicieux.