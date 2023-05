Banque alimentaire de Bourgogne : "15% de dons en moins en 2022"

France Bleu Bourgogne : Laurent Brondelle, les prix de la nourriture ont beaucoup augmenté ces derniers mois. Pourquoi ça vous touche autant ?

ⓘ Publicité

Parce qu'à côté de l'augmentation des prix, la banque alimentaire a des approvisionnements qui diminuent : -15% en 2022 par rapport à l'année précédente.

Des approvisionnements qui viennent de la grande distribution surtout ?

La Banque alimentaire reçoit gratuitement des produits de l'Europe, de l'État, des grandes surfaces, de la collecte et elle distribue gratuitement à 185 associations pour aider en Bourgogne 72 000 personnes. Il y a un peu de tout. Il y a la grande distribution, ce qu'on appelle les ramasses, ces camions en Bourgogne qui font le tour et qui ramassent des produits frais, fruits et légumes. Et puis l'industrie agroalimentaire où la collecte nous fournit surtout des produits secs. La ramasse fait à peu près 35 % de nos approvisionnements.

Qu'est ce qui vous manque aujourd'hui ? Quels sont les produits qui vous manquent?

Les personnes en situation difficile ne mangent pas assez de fruits et légumes, et de protéines animales, viandes, poissons, fromages.

Ça veut dire qu'il y a des produits que vous ne pouvez plus livrer aux associations ?

Qu'on livre moins malheureusement. Et la Banque alimentaire est parfois obligé d'acheter. Je l'ai dit, on reçoit gratuit, on donne tout gratuit, donc on n'a pas énormément d'argent pour combler les besoins des épiceries sociales et des différentes associations.

Vous achetez le lait par exemple ? Les grandes surfaces ne vous donnent pas du lait ?

L'Industrie agroalimentaire peut nous en donner, mais on l'achète et on redistribue aux différentes associations. Mais le lait n'est qu'une petite partie de nos besoins.

Qu'est ce que vous attendez aujourd'hui de la grande distribution ? Qu'elle fasse un geste, qu'elle donne plus aux associations ?

Je pense qu'il faut repenser le modèle. Les grandes et moyennes surfaces, elles cherchent à vendre leurs produits. Donc on ne peut pas demander aux grandes surfaces de porter la précarité. Elles participent comme d'autres associations. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens, d'autres moyens. C'est par exemple se rapprocher des producteurs agricoles. 15 % de la produit de la production agricole n'est pas mise sur le marché des légumes moches, etc. C'est une des solutions et on est très aidés par la métropole, le département, pour se rapprocher des producteurs, pour augmenter nos approvisionnements. Il en est de même pour les produits carnés des abattoirs, des choses comme ça.

D'autres solutions envisagées ?

Je n'en vois pas d'autres. Mais à côté des approvisionnements, il y a un certain nombre de produits que nous ne pouvons pas distribuer actuellement, par exemple des produits du jour, Par exemple, un camembert deux jours, je ne peux pas le distribuer. Autrement dit, il y a toute une réflexion avec plusieurs associations pour transformer ces produits, pour en faire des soupes, des compotes, du hachis parmentier, etc. Alors ça, ça se fait déjà à la Banque alimentaire, mais il faut élargir notre action avec d'autres partenaires qui eux, ont les compétences, les lycées par exemple. Les approvisionnements diminuent de 15 % et le nombre de bénéficiaires augmente de 9 %. Il y a deux pistes essayer d'aller chercher le plus possible auprès des producteurs ou des industriels. Deuxièmement, récupérer au maximum les produits qui seraient jetés. Autrement dit, lutter contre le gaspillage.