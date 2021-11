Dans l'Hérault, la collecte de la Banque Alimentaire continue

Jusqu'à ce dimanche 28 novembre 2021, vous tomberez peut-être sur des personnes en gilet orange, en allant faire vos courses... C'est la traditionnelle collecte d'automne de la Banque Alimentaire. Dans l'Hérault, 3.000 bénévoles sont mobilisés, pendant trois jours, dans 140 magasins. C'est 10% de plus que l'année dernière : cela s'explique par le fait qu'il y a davantage de bénévoles. Lors de la collecte de novembre dernier, c'était le second confinement : certains bénévoles avaient choisi de rester chez soi.

Plus de générosité et plus de besoins

Pour l'instant, cette année, la récolte semble bonne, grâce ou à cause du Covid-19. Certains offrent des caddies entiers. D'autres font plus attention à ce qu'ils achètent et ne s'arrêtent plus à la marque pouce. "Il n'y a pas que ceux qui ont faim et qui n'ont pas assez en quantité, juge Bonnie, une jeune femme de 29 ans qui a donné de l'huile, des conserves et des soupes. Il y a aussi ceux qui ne mangent que des pâtes. Je crois que c'est important de leur offrir des produits qui sont meilleurs, d'un point de vue nutritionnel. C'est en tout cas ce dont, moi, je me suis rendue compte."

Dominique Point remarque que, depuis le début de la crise sanitaire, le comportement des personnes qu'elle aborde dans les magasins change

Les besoins de la Banque Alimentaires sont nombreux. "Chaque jour, on donne à 1.300, 1.400 voire 1.500 bénéficiaires. On était à 1.000 il y a deux ans", compare Régis Godard, président de la Banque Alimentaire de l'Hérault. Il espère récolter 230 tonnes de nourriture cette année. L'année dernière, la collecte avait permis d'atteindre 170 tonnes.

Comme chaque année, la Banque Alimentaire a besoin de produits qui se conservent, notamment des conserves (c'est le cas de le dire), de l'huile et des pâtes. Les dons sont reversés à 140 partenaires, des centres communaux ou des associations privées.

Reportage à Montpellier, au Casino du centre commercial Odysseum