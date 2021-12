Banque alimentaire : dons en baisse en Sarthe, une collecte en ligne pour compléter les stocks

Dons en baisse. Besoins en hausse. La collecte annuelle de la Banque alimentaire, les 26 et 27 novembre 2021 a rapporté moins que l’an dernier en Sarthe comme dans l'ensemble de la France. Dans le département, la baisse est de 20%. Environ 80 tonnes de produits et de denrées ont été rassemblés contre 100 tonnes en 2020. Toutefois, « les gens s’habituent à donner des produits d’hygiène ou pour bébés qui pèsent moins lourd et coûtent plus cher », nuance Jean-Paul Bernadat, le président de la Banque alimentaire de la Sarthe.



Une explosion des besoins

L’équation s’annonce difficile à résoudre car les besoins n’ont jamais été aussi élevés. « En 2020, la hausse était d’environ 30% », se souvient le président de la Banque alimentaire de la Sarthe. « Cette année, ce devrait être 20% supplémentaires », prévoit-il. « Les difficultés actuelles sont en partie liées à l’augmentation du prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Nous constatons que des familles qui, jusqu'à présent, n'étaient pas bénéficiaires, sont en train de le devenir parce qu'elles n'arrivent plus à se payer les produits de base », explique Jean-Paul Bernadat.

Certainement une collecte exceptionnelle au printemps

C’est la raison pour laquelle le responsable de l’association invite les Sarthois qui le peuvent à donner ou à compléter leur don, via le site Internet : monpaniersolidaire.org. Et ce n’est pas tout : « Cette année, nous allons certainement être obligés d’organiser une collecte au printemps pour pouvoir disposer, pendant toute l’année, des produits nécessaires », annonce le président de la Banque alimentaire de la Sarthe.