Banque alimentaire : dons en légère hausse au Mans

Les responsables de la Banque Alimentaire redoutaient une baisse des dons à cause de possibles blocages des supermarchés par les gilets jaunes le week-end dernier. C'est le contraire qui s'est produit. Au Mans, les bénévoles ont récolté 49,5 tonnes de denrées. Soit un peu plus que l'an dernier.

Le Mans, France

Les bénévoles de la Banque Alimentaire, en Sarthe sont rassurés. Avant leur collecte annuelle, vendredi et samedi derniers, ils craignaient une baisse des dons à cause de possibles barrages de gilets jaunes à l'entrée des supermarchés. Il n'en n'est rien : un peu plus de 49 tonnes de denrées (49,5 exactement) ont été récoltées. C'est même un peu plus que l'an passé. On connaîtra dans les prochains jours le chiffre pour l'ensemble du département (qui, en règle générale est équivalent à celui de l’agglomération du Mans).

Des dons reversés à 80 associations sarthoises

Un millier de bénévoles étaient mobilisés vendredi et samedi, à la sortir d'une centaine de supermarchés sarthois pour la collecte annuelle de la Banque Alimentaire. Un moment important car en deux jours, elle récolte habituellement 15% des denrées qu'elle transmet chaque année à environ 80 associations sarthoises.