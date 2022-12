Banque alimentaire : la récolte baisse de 60 tonnes dans les Bouches-du-Rhône

L'inflation a marqué la collecte annuelle de la Banque alimentaire. L'association a récolté moins de produits que l'an dernier dans les Bouches-du-Rhône, lors du dernier week-end de novembre. 310 tonnes de produits récupérés par les bénévoles. Il s'agit d'une baisse de 60 tonnes par rapport à l'année 2021.

620 000 repas

Ces 310 tonnes récoltées représentent tout de même l'équivalant de 620 000 repas, récoltés dans 180 magasins du département. "Dans des conditions plus difficiles dues à une conjoncture très défavorable, la générosité des habitants de notre département et l’engagement de près de 5000 bénévoles occasionnels à nos côtés, témoignant de leur citoyenneté et de leur solidarité, ont permis malgré tout d’assurer cette grande opération", relativise la Banque alimentaire dans un communiqué.

Ces produits seront distribués dans leur totalité aux 132 000 personnes aidées au quotidien au sein des Bouches-du-Rhône. "Nous remercions tous les donateurs ainsi que tous les bénévoles, particuliers, associations partenaires", conclut la Banque alimentaire.