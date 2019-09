Banque alimentaire : le camion-cuisine fait escale en Creuse

Guéret, France

La banque alimentaire de la Creuse a eu la visite du camion-cuisine des banques alimentaires, ce jeudi 12 septembre. Ce véhicule est entièrement aménagé pour faire des ateliers cuisine. Actuellement il fait un tour de France, pour célébrer les 35 ans de la création de la banque alimentaire. Il est parti de la région parisienne en mars.

Pour l'occasion, l'antenne de la Creuse a décidé d'organiser un repas pour une trentaine de personnes: des bénévoles, des bénéficiaires, des salariés de l'association etc. Quatre bénévoles ainsi qu'un traiteur, originaire de Sainte-Feyre, ont tout concocté à l'intérieur du petit camion-cuisine.

Des ateliers-cuisine utiles aux bénéficiaires

Patrick est l'un des bénévoles volontaires pour participer à cet atelier: "Je voulais aller beaucoup plus loin dans mon investissement dans la banque alimentaire", raconte-t-il "parfois les bénéficiaires nous posent des questions: ils ne savent pas comment cuisiner certains légumes ou comment accommoder les restes notamment".

La banque alimentaire est connue pour aider les personnes les plus démunies à se fournir de la nourriture. Mais l'association se donne une autre mission : faire de la pédagogie sur l'alimentation, afin de bien manger et d'éviter le gaspillage. Ces ateliers cuisine peuvent aussi créer du lien social.

Le camion-cuisine terminera son tour de France en octobre © Radio France - Camille André

"On ne veut pas seulement leur donner des colis de nourriture, explique Patricia, une autre bénévole : Notre but c'est de leur remettre également des petites recettes et leur expliquer afin qu'ils puissent la refaire chez eux". Vincent Gosset, boucher-charcutier-traiteur à Sainte-Feyre a d'ailleurs concocté un menu simple, à partir de produits que l'association distribue parfois: "Melon, gratin de pommes de terre, daube de bœuf à la provençale et gâteau".

Les banques alimentaires du Limousin espèrent récupérer le camion-cuisine

La banque alimentaire de la Creuse organise ponctuellement des ateliers cuisine. Elle dispose d'une cuisinette mobile (avec un four et des plaques) qui rentre dans un coffre de voiture.

Cependant les banques alimentaires du Limousin croisent des doigts. Elles espèrent récupérer le fameux camion-cuisine : c'est le gros lot d'un concours photo organisé entre les différentes banques alimentaires de France cette année.

"Nous soutenons la banque alimentaire de la Haute-Vienne, qui a des projets d'ateliers cuisine beaucoup plus élaborés que nous, déclare Alain Gravillon, le président de la banque alimentaire de Creuse. Il précise que: si Limoges récupère ce camion, on pourra en bénéficier de temps en temps"

La région qui gagnera le camion-cuisine pourra en disposer pendant trois ans.

La banque alimentaire de la Creuse en chiffres

En Creuse, la banque alimentaire aide 3000 personnes. Elle collecte 265 tonnes de denrées alimentaires, ce qui correspond à 530 000 repas chaque année.