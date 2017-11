Banque alimentaire : que deviennent vos dons ?

La collecte annuelle de la Banque Alimentaire s'est achevée ce samedi soir. Mais que deviennent tous les produits que vous avez donné à la sortie de vos supermarchés ? Exemple à la mairie du XVIIème arrondissement de Paris où le hall se transforme en centre de tri, le temps d'une journée.

Chaque dernier samedi de novembre, le hall de la mairie du XVIIème arrondissement de Paris devient le centre de tri des produits récoltés par la Banque alimentaire lors de sa collecte annuelle dans l'arrondissement.

Au fond du hall, une trentaine d'employés de la ville et de centres sociaux s'activent depuis 9h du matin jusqu'à 23h le soir pour trier et mettre dans des cartons tous les produits récoltés à la sortie de tous les magasins du secteur.

La Mairie du XVIIème arrondissement de Paris est le centre de tri des produits pour son secteur © Radio France - Bénédicte Robin

C'est un travail à la chaîne et très précis. Chaque carton porte un numéro qui correspond à un type d'aliment : conserve, conserve sans viande, aliments sucrés (gâteaux, chocolat...), plats cuisinés, féculents, etc. Les produits arrivent toute la journée et sont livrés directement par les bénévoles qui les collectent dans les magasins.

Une trentaine d'employés de la Ville de Paris et de centres sociaux s'occupent du tri dans le XVIIème arrondissement © Radio France - Bénédicte Robin

Les produits sont triés par catégories © Radio France - Bénédicte Robin

Une fois qu'ils ont été triés et conditionnés, les produits sont mis en palette puis attendent les camions qui les déposeront dans un premier temps vers deux entrepôts d’Île-de-France avant d'être ensuite acheminer vers les centres d'approvisionnement de la Banque alimentaire à Gennevilliers et Arcueil.

Une fois les cartons répertoriés, ils sont mis sur palettes afin d'être acheminer dans les centres de la Banque alimentaire en Île-de-France © Radio France - Bénédicte Robin

Ce sont ces centres qui distribueront ensuite aux quelque 280 associations franciliennes partenaires de la Banque alimentaire dans la région qui se chargeront ensuite de les redistribuer aux bénéficiaires à partir du mois de janvier.

La collecte annuelle représente 31% des ressources de la Banque alimentaire au niveau national. Les autres principales sources sont l'Union européenne, l'Etat et l'industrie agro-alimentaire.