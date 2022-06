Haute-Vienne : un dispositif d'inclusion financière réunit travailleurs sociaux et partenaires banquaires

"C'est une belle avancée pour nous parce que nous ne sommes pas habitués à travailler ensemble", atteste Marie-Charlotte Desvaux, directrice de l'association UDAF 87. Mi-juin, associations et partenaires banquaires se sont réunis à la banque de France, à l'occasion du premier conseil départemental de l'inclusion financière (CDIF), en Haute-Vienne.

Une meilleure communication

Si ce dispositif existait déjà à échelle nationale, ce tour de table local s'imposait, à l'heure où le nombre de dossiers de surendettement est en hausse dans le département. " C'est important car les besoins sur le département existent et peuvent être les mêmes par rapport aux départements voisins. Ça permet de comparer, et d'agir au mieux possible afin de se servir des expériences des uns et des autres", poursuit Marie-Charlotte Desvaux. En Haute-Vienne, 299 dossiers ont été déposés auprès de la Banque de France. Un chiffre en haute de 2,7% à l'année 2021 à la même période.

Du général au particulier

Lors de cette première réunion, les acteurs ont échangé sur diverses problématiques conjoncturelles, telles que l'accompagnement des jeunes, la potentielle baisse de revenus au moment de la retraite, ou encore lors d'une séparation entre deux conjoints. "Nous avons évoqué sur la notion de parcours de vie. Comment faire quand on passe de deux à un salaire, avec, parfois un enfant à charge une semaine sur deux ? "

Des requêtes entendues par Philippe Saigne-Vialleix directeur de la Banque de France en Haute-Vienne. " L'idée c'est que nous puissions centraliser ces sujets au niveau national pour éventuellement faire évoluer les dispositifs législatifs."

Donner de la visibilité aux dispositifs

Mieux communiquer entre acteurs locaux, c'est aussi permettre de faciliter les démarches sur le terrain pour ces structures qualifiées de points conseils budgets. " Il y a une certaine méconnaissance des droits et des possibilités des divers dispositifs de la part des foyers ", explique Magali Bennet, employée au sein de la Confédération Syndicale des familles.

Depuis cinq ans, elle suit le dossier de Marie, en procédure de surendettement. Cette limougeaude s'était endettée pour faire construire sa maison, mais à la découverte d'une grave maladie chronique, tout a basculé. "Je venais d'avoir un nouveau poste dans une collectivité territoriale, qui à la suite de ça ne m'a pas gardée. Un dossier de surendettement c'est très fastidieux et lourd quand ce n'est pas notre domaine. On peut vite s'affoler face à tous ces termes juridiques." La prise en charge de l'UDAF 87, a permis à cette maman de deux enfants de ne pas se faire aspirer la machine administrative et judiciaire. " Notre rôle est de vulgariser, dédramatiser. On accompagne cette personne sur la procédure et on facilite ces démarches", souligne Magali Bennet.

Un cas particulier, mais qui peut faire écho aux nombreuses problématiques communes rencontrées par les différents travailleurs sociaux. " Ce comité départemental d'inclusion financière, c'est donc à la fois un moyen de faire remonter des questions, mais aussi de pouvoir mieux connaître nos rôles respectifs, pour rediriger nos clients vers des partenaires spécialisés dans le domaine", affirme l'UDAF 87. La prochaine réunion se tiendra au mois de septembre.